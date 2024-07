तिरूपति (आंध्र प्रदेश) : भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने अपने परिवार के साथ मंगलवार को तिरुमाला के तिरूपति बालाजी मंदिर में पूजा-अर्चना की। भारत को एकमात्र टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका पर 10 विकेट से शानदार जीत दिलाने के बाद, मंधाना भगवान का आशीर्वाद लेने तिरुमाला पहुंचीं।

#WATCH | Tirupati, Andhra Pradesh: Cricketer Smriti Mandhana, along with her family, visited and offered prayers at the Tirupati Balaji Temple today. pic.twitter.com/bmtlu6FpK5