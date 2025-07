नॉटिंघम : कार्यवाहक कप्तान स्मृति मंधाना (112) के पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक के बाद पदार्पण करने वाली स्पिनर श्री चरणी (12 रन देकर चार विकेट) की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारतीय महिला टीम ने शनिवार को यहां पहले मैच में इंग्लैंड को 97 रन से हराकर पांच मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त हासिल की। यह महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में इंग्लैंड की सबसे बड़ी हार है।

भारत की इस जीत के साथ ही मंधाना ने इतिहास रच दिया है क्योंकि अब वह हर प्रारूप में शतक जड़ने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गईं। उनकी यह पारी टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत की सर्वश्रेष्ठ पारी है। मंधाना ने इस तरह हरमनप्रीत कौर की 103 रन की पारी को पीछे छोड़ दिया। शुरू से ही आक्रामक रवैया अख्तियार करने वाली मंधाना की 15 चौके और तीन छक्के जड़ित 62 गेंद की पारी की बदौलत भारत ने पांच विकेट पर 210 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह इंग्लैंड में भारतीय महिला टीम का टी20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वोच्च स्कोर भी है।

वहीं विश्व भर में केवल पांच खिलाड़ियों ने महिला क्रिकेट में सभी प्रारूपों में शतक बनाने की बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मंधाना के अलावा इंग्लैंड की हीथर नाइट और टैमी ब्यूमोंट, दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वोलवार्ड्ट और ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी इस खास लिस्ट में शामिल हैं।

