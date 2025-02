खेल डैस्क : टेस्ट श्रृंखला में शर्मनाक हार के बाद बदला लेने के मूड में अग्रसर श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए अपनी मजबूत टीम घोषित कर दी है। श्रीलंका 12 और 14 फरवरी को क्रमशः कोलंबो में दो वनडे मैचों में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा। यह सीरीज वॉर्न-मुरलीधरन ट्रॉफी में 2-0 से टेस्ट सीरीज की हार के बाद जारी है। चैरिथ असलांका इस श्रृंखला के लिए सफेद गेंद के कप्तान बने रहेंगे क्योंकि बल्लेबाज पथुम निसांका, कामिंदु मेंडिस और कुसल मेंडिस टेस्ट श्रृंखला में अपने प्रदर्शन के बाद सफेद गेंद की टीम में लौट आए हैं।

The RPICS in Colombo will host the first ODI on February 12 and the second on February 14. Both games are day games. The match starts at 10 am.