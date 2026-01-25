ला क्विंटा (अमेरिका) : कोरियाई गोल्फर सि वू किम ने अमेरिकन एक्सप्रेस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतिम राउंड से पहले बढ़त बना ली है। हालांकि उनकी यह बढ़त बेहद मामूली है, क्योंकि दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी स्कॉटी शेफलर और 18 वर्षीय उभरते सितारे ब्लेड्स ब्राउन उनसे सिर्फ एक शॉट पीछे हैं।

18 साल की उम्र में PGA टूर पर छाए ब्लेड्स ब्राउन

ब्लेड्स ब्राउन ने PGA वेस्ट के सबसे चुनौतीपूर्ण आइलैंड ग्रीन टी-शॉट को किसी अनुभवी खिलाड़ी की तरह पार किया। इसके बाद उन्होंने दर्शकों के बीच मौजूद एक बच्चे के साथ “रॉक-पेपर-सीज़र्स” खेलकर सभी का दिल जीत लिया।

कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में खेल रहे ब्राउन पूरे आत्मविश्वास और मस्ती के मूड में नजर आए। उन्होंने कहा, 'मैं 18 साल का हूं और PGA टूर पर खेल रहा हूं, इससे बेहतर क्या हो सकता है? मैंने करीब दो हफ्ते पहले ही हाई स्कूल खत्म किया है और अब पूरा ध्यान गोल्फ पर है।'

ला क्विंटा में सि वू किम की शांत लेकिन असरदार बढ़त

सि वू किम ने ला क्विंटा कंट्री क्लब में 6-अंडर 66 का स्कोर करते हुए कुल 22-अंडर 194 के स्कोर के साथ बढ़त हासिल की। कोचेला वैली में हवा चलने के बावजूद किम ने बेहतरीन रणनीति के साथ आसान कोर्स का पूरा फायदा उठाया।

कठिन स्टेडियम कोर्स पर शेफलर और ब्राउन की जंग

स्कॉटी शेफलर और ब्राउन दोनों ने PGA वेस्ट के कठिन स्टेडियम कोर्स पर 68 का समान स्कोर किया, हालांकि दोनों का अंदाज़ बिल्कुल अलग रहा।

ब्राउन ने आखिरी तीन होल में लगातार बर्डी लगाई, जिसमें 17वें होल पर 25 फीट और अंतिम होल पर 45 फीट की शानदार पुट शामिल थी। वहीं शेफलर को ज्यादा नज़दीकी बर्डी मौके नहीं मिले, लेकिन उन्होंने 16वें होल पर बेहतरीन ड्राइव और 5-आयरन शॉट से बर्डी बनाई और बाद में 25 फीट की पुट से पार बचाया।

इतिहास रच सकते हैं ब्लेड्स ब्राउन

ब्लेड्स ब्राउन लगभग एक सदी में सबसे कम उम्र में यह खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं। हालांकि 1868 में टॉम मॉरिस जूनियर ने 17 साल की उम्र में ब्रिटिश ओपन जीता था।

ब्राउन की उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने हाल ही में बहामास में कोर्न फेरी टूर खेला, रात में निजी विमान से कैलिफोर्निया पहुंचे और केवल 14 घंटे बाद टी-ऑफ किया। शेफलर ने कहा, 'लोग शायद समझ नहीं पाते कि यह कितना मुश्किल होता है। उसमें जबरदस्त प्रतिभा है।'

अंतिम राउंड से पहले बेहद कड़ा मुकाबला

पूर्व यूएस ओपन चैंपियन विंडहैम क्लार्क और एरिक कोल दो शॉट पीछे हैं, जबकि टॉम होगे एक और शॉट पीछे हैं। कुल मिलाकर नौ खिलाड़ी केवल चार शॉट के अंतर में हैं, जिससे अंतिम राउंड बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है।