मुंबई : IPL 2026 से पहले Gujarat Titans की टीम संयोजन को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। टीम के पास मजबूत स्क्वॉड है, लेकिन प्लेइंग इलेवन तय करना टीम मैनेजमेंट के लिए मुश्किल हो सकता है। पूर्व भारतीय बल्लेबाज और कोच Sanjay Bangar का मानना है कि टीम को शाहरुख खान और राहुल तेवतिया को लेकर बड़ा फैसला लेना होगा।

शाहरुख खान और राहुल तेवतिया पर बड़ा फैसला जरूरी

संजय बांगर ने कहा कि गुजरात टाइटंस ने जिन खिलाड़ियों को पहले चुना था, उन पर भरोसा बनाए रखा है। टीम शाहरुख खान और राहुल तेवतिया जैसे खिलाड़ियों के साथ बनी हुई है, जो डेथ ओवरों में तेज रन बना सकते हैं।

उन्होंने कहा कि अगर दोनों खिलाड़ी प्लेइंग इलेवन में खेलते हैं, तो इनमें से एक को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ये खिलाड़ी निचले क्रम में रन बनाते हैं, तो टीम को काफी फायदा होगा, क्योंकि पिछले सीजन में ज्यादातर रन टॉप ऑर्डर से आए थे।

वॉशिंगटन सुंदर की भूमिका बल्लेबाजी में ज्यादा

बांगर ने Washington Sundar की भूमिका को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि टी20 क्रिकेट में गुजरात टाइटंस वॉशिंगटन सुंदर का इस्तेमाल गेंदबाजी से ज्यादा बल्लेबाजी में कर रही है। संभव है कि उन्हें नंबर-4 पर बल्लेबाजी के लिए भेजा जाए, ताकि टीम का मिडिल ऑर्डर और मजबूत हो सके।

ग्लेन फिलिप्स से बढ़ेगी बल्लेबाजी की ताकत

बांगर के अनुसार न्यूजीलैंड के खिलाड़ी Glenn Phillips को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने से टीम की बल्लेबाजी और मजबूत हो जाएगी। फिलिप्स तेज बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और मिडिल ऑर्डर में टीम को तेजी से रन बनाने में मदद कर सकते हैं।

राशिद खान का मिस्ट्री फैक्टर क्यों हो रहा कम

संजय बांगर ने Rashid Khan की गेंदबाजी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राशिद खान का मिस्ट्री फैक्टर अब पहले जैसा नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि राशिद दुनिया की लगभग सभी टी20 लीग में खेलते हैं, इसलिए अब ज्यादातर बल्लेबाज उन्हें अच्छी तरह समझ चुके हैं। जितना ज्यादा आप किसी गेंदबाज को खेलते हैं, उतना ही उसे खेलने का तरीका समझ में आने लगता है।

पिच और चोट का भी पड़ा असर

बांगर ने आगे कहा कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच भी बहुत ज्यादा धीमी नहीं है, जिससे राशिद खान को पहले जैसा फायदा नहीं मिलता। इसके अलावा वह हाल ही में चोट से वापस लौटे हैं, जिसका असर उनकी गेंदबाजी की गति पर भी पड़ा है। हालांकि इसके बावजूद वह ऐसे गेंदबाज हैं जो हर मैच में 2-3 विकेट लेने की क्षमता रखते हैं और उनका इकॉनमी रेट भी 8 रन प्रति ओवर से कम रहता है।

IPL 2026 में टीम कॉम्बिनेशन सबसे बड़ी चुनौती

गुजरात टाइटंस के पास मजबूत टीम है, लेकिन सही प्लेइंग इलेवन चुनना टीम मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, वॉशिंगटन सुंदर और ग्लेन फिलिप्स जैसे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो गुजरात टाइटंस IPL 2026 में खिताब की बड़ी दावेदार बन सकती है।