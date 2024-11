खेल डैस्क : अफगानिस्तान की अंडर 23 टीम ने बीते दिनों श्रीलंका को हराकर पहली बार इमर्जिंग एशिया कप जीता। यह अफगानिस्तान का किसी भी फार्मेट में पहला बड़ा कप था। इस कप को जितने में अफगानिस्तान के युवा बल्लेबाज सेदिकुल्लाह अटल ने प्रमुख भूमिका निभाई। अफगानिस्तान ने एशिया कप में कुल पांच मुकाबले खेले। सभी में अटल अर्धशतक लगाने में सफल रहे। कम लोगों को पता है कि अटल अफगानिस्तान की जूनियर क्रिकेट से ही स्टार रहे हैं। वह एक ओवर में 7 छक्के लगाने का कारनामा भी कर चुके हैं। उन्हें बीते दिनों ही अफगानिस्तान की सीनियर टीम में जगह मिली थी। अब आने वाले दिनों में उनपर आईपीएल ऑक्शन के दौरान भी बड़ी बोली लगने की उम्मीद है।

काबुल प्रीमियर लीग के दौरान 21 वर्षीय सेदिकुल्लाह अटल ने एक अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की थी। उसने शाहीन हंटर्स और अबासिन डिफेंडर्स के बीच खेले गए मुकाबले के दौरान एक ओवर में 7 छक्के लगाए थे। उन्होंने बाएं हाथ के स्पिनर आमिर जजई को निशाना बनाया। उक्त ओवर में 48 रन आए थे। पहली गेंद अटल ने जो छक्का लगाया वो नो बॉल थी। इससे अगली गेंद आमिर ने वाइड फेंकी जोकि विकेटकीपर से भी पकड़ी नहीं गई। ऐसे में बाई और वाइड के 5 रन मिल गए। इसके बाद उन्होंने लगातार छह गेंदों पर छह छक्के लगाए। देखें वीडियो-

48 runs from 1 over. @Sediq_Atal26 is now in the cricketing history books. Equalled Rituraj Gaikwad's 7 sixes in an over. Poor Amir Zazai, almost escaped a heartache. This 💯 must open the doors of international cricket & leagues for Atal. 🇦🇫 #FutureStar #WorldRecord #SevenSixes pic.twitter.com/Ntt0lkZVUm