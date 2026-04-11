स्पोर्ट्स डेस्क : संजू सैमसन ने फॉर्म में वापसी करते हुए इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शतक लगा दिया है। सैमसन का यह IPL में चौथा शतक है जबकि चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के वह दूसरे बल्लेबाज हैं जिन्होंने दिल्ली के खिलाफ शतक लगाया है। इससे पहले मुरली विजय ने दिल्ली के खिलाफ शतक लगाया था। संजू ने 52 गेंदों पर शतक पूरा किया जबकि मुरली विजय ने 2012 में 58 गेंदों पर 113 रन बनाए थे।

सैमसन ने अपना पहला शतक पुणे में 2017 में राइजिंग पुणे सुपरजायंट के खिलाफ लगाया था। तब उन्होंने 63 गेंदों पर 102 रन बनाए थे। वहीं 2019 में सैमसन ने हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 55 गेंदों पर 102 रन बनाए। तीसरा शतक उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ 2021 में वानखेड़े में ठोका था। तब उन्होंने 63 गेंदों पर 119 रन बनाए थे। इसके बाद चौथा शतक अब दिल्ली के खिलाफ चेन्नई में ठोका है। उन्होंने 52 गेंदों पर 102 रन बनाए।

IPL में संजू सैमसन का चौथा शतक

102 (63) बनाम RPS, पुणे, 2017

102* (55) बनाम SRH, हैदराबाद, 2019

119 (63) बनाम PBKS, वानखेड़े, 2021

102* (52) बनाम DC, चेन्नई, 2026

IPL में DC के खिलाफ CSK के किसी बल्लेबाज का यह दूसरा शतक है; इससे पहले 2012 के क्वालिफ़ाइंग मैच में इसी मैदान पर मुरली विजय ने 113 (58) रन बनाए थे।

सैमसन की पारी की बात करें तो पिछले तीन मैचों में 6, 7 और 9 रन पर आउट होने के बाद सैमसन आखिरकार फॉर्म में लौट ही आए और उन्होंने शतक लगाकर इसका प्रमाण दिया। सैमसन ने अपनी पारी के दौरान 56 गेंदों का सामना करते हुए नााद 115 रन बनाए जिसमें 15 चौके और 4 छक्के शामिल थे। सैमसन के ये रन 205.36 की स्ट्राइक रेट से आए हैं।