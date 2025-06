खेल डैस्क : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के फाइनल मुकाबले से पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक भावपूर्ण और देशभक्ति से भरा समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मशहूर गायक और संगीतकार शंकर महादेवन ने भारतीय सशस्त्र बलों को एक शानदार संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित की। यह समारोह 'ऑपरेशन सिंदूर' को समर्पित था, जो हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा की गई एक निर्णायक सैन्य कार्रवाई थी। इस प्रदर्शन ने न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि देश के वीर सैनिकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता को भी व्यक्त किया।

