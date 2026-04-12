नई दिल्ली : पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने मशहूर गायिका आशा भोसले के निधन पर शोक व्यक्त किया। आशा भोसले का रविवार को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तेंदुलकर ने इस महान गायिका के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वह उन्हें अपने परिवार का ही एक हिस्सा मानते थे और अपने संगीत तथा धुनों के माध्यम से वह हमेशा अमर रहेंगी।

तेंदुलकर ने 'X' (ट्विटर) पर लिखा, 'भारत और दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के लिए यह एक बेहद दुखद दिन है। हमारे लिए, आशा ताई हमारे परिवार के सदस्य जैसी थीं। आज हमें जो नुकसान महसूस हो रहा है, उसे बयां करने के लिए शब्द भी कम पड़ रहे हैं। एक पल के लिए दिल खामोश हो जाता है, और अगले ही पल, वह उन अनगिनत धुनों में खो जाता है जो उन्होंने हम सभी को तोहफे में दी हैं। ऐसा लगता है मानो समय ही थम गया हो। फिर भी अपने अमर गीतों के माध्यम से वह हमेशा-हमेशा के लिए अमर रहेंगी।' तेंदुलकर ने आगे लिखा, 'धन्यवाद, ताई, हमारे जीवन को स्नेह, गरिमा और अविस्मरणीय संगीत से भरने के लिए। हम आपको शब्दों में बयां न कर पाने जितना याद करेंगे, आशा ताई।'

A deeply sad day for India, and for music lovers across the world.



For us, Asha Tai was family. Today, words feel too small for the loss we feel. One moment the heart falls silent, and the next, it drifts through the countless melodies she gifted all of us.



It feels as… — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) April 12, 2026

भारतीय क्रिकेट जगत की अन्य जानी-मानी हस्तियों, जैसे भारतीय पुरुष टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और अन्य लोगों ने भी इस महान गायिका के निधन पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गंभीर ने 'X' पर आशा भोसले के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी "गरिमा" और "बेजोड़ प्रतिभा" को हमेशा याद रखा जाएगा। गंभीर ने कहा, "महान आशा भोसले जी के निधन से मैं बहुत दुखी हूं। उनकी गरिमा और बेजोड़ प्रतिभा हमेशा हमारी यादों में बनी रहेगी।'

डॉ. प्रतीत समदानी ने पुष्टि की है कि भोसले का निधन मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में कई अंगों के काम करना बंद कर देने (मल्टी-ऑर्गन फेलियर) के कारण हुआ। अत्यधिक थकान और सीने में संक्रमण की शिकायत के बाद उन्हें एक दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके बेटे आनंद भोसले ने इस खबर की पुष्टि की और उनके अंतिम संस्कार से जुड़ी जानकारी साझा की। आम जनता 13 अप्रैल को सुबह 11 बजे लोअर परेल स्थित उनके आवास 'कासा ग्रांडे' पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेगी जबकि उनका अंतिम संस्कार उसी दिन बाद में शिवाजी पार्क में संपन्न होगा।