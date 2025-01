सेंचुरियन : डेन पैटरसन और कोर्बिन बॉश की शानदार गेंदबाजी के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के शुरुआती दिन गुरुवार को यहां पाकिस्तान को 211 रन पर आउट कर दिया। पैटरसन ने 61 रन देकर 5 विकेट लिए जबकि अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे बॉश ने 63 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। मार्को यानसन को भी एक विकेट मिला जिससे दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान की पहली पारी 57.3 ओवर में समेट दी। जवाब में खेलने उतरी दक्षिण अफ्रीका ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक तीन विकेट खोकर 82 रन बना लिए हैं। क्रीज पर एडेन मार्कराम 47 रन बनाकर नाबाद हैं।

पाकिस्तान : 211-10 (57.3 ओवर)

पाकिस्तान की तरफ से कामरान गुलाम ने सर्वाधिक 54 रन बनाए। उनके बाद दूसरा बड़ा स्कोर आठवें नंबर के बल्लेबाज अमीर जमाल (28) का था। मोहम्मद रिजवान में भी 27 रन का योगदान दिया। बॉश ने अपने टेस्ट करियर की पहली गेंद पर विकेट लिया। उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद (17) को आउट करके यह उपलब्धि हासिल की। वह बर्ट वोग्लर, डेन पीट, हार्डू विलजोएन और शेपो मोरेकी के बाद टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली गेंद पर विकेट लेने वाले 5वें दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज बन गए। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीत कर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया और जल्द ही उसके शीर्ष क्रम को झकझोर दिया। पाकिस्तान का स्कोर एक समय 4 विकेट पर 56 रन था। इसके बाद कामरान और रिजवान ने 5वें विकेट के लिए 81 रन जोड़े लेकिन यह साझेदारी टूटने के बाद पाकिस्तान की पारी सिमटने में देर नहीं लगी।

