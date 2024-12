खेल डैस्क : साउथ अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज रीजा हेंड्रिक्स ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 में अपने टी20 करियर का पहला शतक बनाया। उन्होंने 63 गेंदों पर 10 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 117 रन बनाए। वह अब दक्षिण अफ्रीका के लिए टी20 इंटरनेशनल में 18 बार 50 से ज्यादा का स्कोर बना चुके हैं। उन्होंने इस तरह हमवत्न क्विंटन डीकॉक का रिकॉर्ड तोड़ दिया जिन्होंने 17 बार यह कारनामा कर दिखाया था।

T20I में साउथ अफ्रीका के लिए सर्वाधिक 50+ स्कोर

18 - रीजा हेंड्रिक्स

17 - क्विंटन डी कॉक

11 - जीन पॉल डुमिनी

11 - फाफ डु प्लेसिस



साउथ अफ्रीका के लिए टी20 में हाइएस्ट स्कोर

119 - फाफ डू प्लेसिस बनाम वेस्टइंडीज (2015)

117* - रिचर्ड लेवी बनाम न्यूजीलैंड (2012)

117 - रीजा हेंड्रिक्स बनाम पाकिस्तान (2024)



अपनी शतकीय पारी के लिए प्लेयर आफ द मैच बने रीजा हेंड्रिक्स ने कहा कि तीन अंकों तक पहुंच कर काफी खुश हूं। मुझे इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी समय लग गया। वैसे भी हमें श्रृंखला जीती को भी काफी समय हो गया था। आज एक विशेष रात रही। यह देश के लिए खेलने का एक और मौका है। पहले ओवर में 5 डॉट बॉल और फिर मैंने एक रन निकाला। फिर मैंने बीच का रास्ता ढूंढा और अंत में चीजें ठीक हो गईं। यह उन रातों में से एक थी जिसमें मैंने जो शॉट खेले वे सफल रहे। छोटी सीमा को टारगेट करने की रणनीति थी और सौभाग्य से वह सफल रही।

दक्षिण अफ्रीकी प्लेयर ने रीजा के शतक पर ऐसे दिए रिएक्शन

Reeza Century Reactions!😱



The Proteas team shared their reactions to Reeza Hendricks first T20i century in last night’s thrilling 7-wicket victory over Pakistan.🏏😮‍💨🤗



Safe to say they are just as stoked about it as he was!😁#WozaNawe #BePartOfIt #SAvPAK pic.twitter.com/VlOKWcbabc