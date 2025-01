खेल डैस्क : केपटाऊन के मैदान पर जोरदार मुकाबले में एमआई केपटाऊन ने 10 विकेट से बड़ी जीत हासिल की है। सनराइजर्स ईस्टर्न केप के खिलाफ हुए मुकाबले में एमआई को महज 108 रन का ही लक्ष्य मिला था जोकि उन्होंने रासी वेन दूसें और रियान रिकल्टन की जोरदार पारियों की बदौलत 11 ओवरमें ही हासिल कर लिया। मैच के स्टार कॉर्बिन बॉश रहे जिन्होंने 19 रन देकर 4 विकेट लिए और सनराइजर्स को 108 रन पर ही रोक दिया। यह मुकाबला एमआई के लिए अहम था। अब वह 8 मैचों में पांच जीत के साथ अंक तालिका में दूसरे नंबर पर आ गई है। पहले नंबर पर पर्ल रॉयल्स 8 में से 7 मुकाबले जीतकर बनी हुई है। निश्चित रूप से एमआई को मुकाबला 10 विकेट से जीतने पर अतिरिक्त अंक भी मिलेंगे जोकि आगे बढ़ने के लिए उनके लिए महत्वपूर्ण होंगे।



सनराइजर्स ईस्टर्न केप : 107-10 (19.2 ओवर)

सनराइजर्स की शुरूआत ही खराब रही थी। रबाडा ने पहले ओवर में ही टोनी को 2 रन पर आऊट कर दिया। सनराइजर्स को कप्तान एडेन मार्करम से उम्मीदें थीं लेकिन वह 19 गेंदों पर 10 रन ही बना पाए। इस दौरान विकेटकीपर बलेबाज ट्रिस्टन स्टब्स 5, मार्को जानसन 7 रन बनाकर आऊट हो गए। स्कोर जब 63 रन पर पांच विकेट था तभी बेदिंघम ने स्कोर आगे बढ़ाया। वह 16वें ओवर में आऊट हुए। उन्होंने 45 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 45 रन बनाए। वहीं, सिमलेन ने 22 गेंदों पर 21 रनों का योगदन दिया। इस दौरान एमआई के गेंदबाज कॉर्बिन बॉश शानदार रहे उन्होंने महज 19 रन देकर चार विकेट चटकाए।

