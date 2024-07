खेल डैस्क : आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 के तहत स्कॉटलैंड ए और ओमान के बीच खेले जा रहे वार्म अप मैच में स्कॉटलैंड ए के बल्लेबाज ओली हेयर्स ने गदर मचाते हुए महज 130 गेंदों पर ही 255 रन बना दिए। ओली स्कॉटलैंड ए की ओर से ओपनिंग पर आए थे। उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। खास बात यह रही कि स्कॉटलैंड ए की ओर से ओली के बाद केवल माइकल इंग्लिश सर्वाधिक 34 रन बना सके। टीम 47.2 ओवरों में 385 रन बनाकर ऑलआऊट हो गई। स्कॉटलैंड ए भले ही 400 का आंकड़ा नहीं छू पाई लेकिन ओली हेयर्स ने वार्म अप मैच में इतिहास बना दिया।

A simply ridiculous 2️⃣5️⃣5️⃣ off just 130 deliveries from @oli14wh against Oman 🤩#FollowScotland pic.twitter.com/2uOfxVLsXu