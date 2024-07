खेल डैस्क : भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने आईसीसी टी20 विश्व कप ट्रॉफी जीतने के बाद पिच की मिट्टी खाकर बारबाडोस के मैदान को सिजदा किया था। लोग यह देखकर हैरान हो गए थे। हालांकि खेलों में यह चलन नया नहीं है। अक्सर टेनिस स्टार नोवाक जेकोविच को भी प्रशंसक ग्रैंड स्लैम जीतने के बाद कोर्ट की घास खाते हुए देखा गया लेकिन जब रोहित ने भी कुछ इसी तरह किया तो फैंस आश्चर्यचकित हो गए। ट्रॉफी जीतने के बाद आखिरकार कप्तान रोहित ने खुलासा किया है कि उन्होंने क्यों केनसिंगटन ओवल की पिच पर जाकर अपने मुंह में मिट्टी का एक छोटा सा कण डाला था।



रोहित ने कहा कि कुछ भी पटकथा के अनुसार नहीं था। यह सब सहज रूप से हो रहा था। मैं उस पल को महसूस कर रहा था।' उन्होंने कहा कि जब मैं पिच पर गया, उस पिच पर जिसने हमें यह ट्रॉफी दी। मैं उस मैदान को अपने जीवन में हमेशा याद रखूंगा और उस पिच को भी। मैं उसका एक टुकड़ा अपने पास रखना चाहता था। रोहित ने कहा कि वे पल बहुत खास हैं, वह जगह जहां हमारे सारे सपने पूरे हुए और मैं उसका कुछ हिस्सा चाहता था।

