खेल डैस्क : भारतीय कप्तान फार्म में लौटे और रिकॉर्ड की बरसात कर दी। कटक के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे में रोहित शर्मा शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान भी बन गए। वह टेस्ट, वनडे, टी20 यानी तीनों इंटरनेशनल फार्मेट में शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान हैं। रोहित शर्मा ने केवल 76 गेंदों में 7 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 134.2 के स्ट्राइक रेट से अपना 32वां वनडे शतक पूरा किया। उन्होंने शतक पूरा करने के लिए लेग स्पिनर आदिल राशिद की गेंद पर मिड-ऑन पर लॉफ्टेड-ऑफ ड्राइव शॉट लगाया। बहरहाल, रोहित ने 90 गेंदों पर 12 चौके और 7 छक्कों की मदद से 119 रन बनाए।



शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कप्तान

37 वर्ष 285 दिन - रोहित शर्मा (वनडे)

36 वर्ष 312 दिन - रोहित शर्मा (टेस्ट)

36 वर्ष 291 दिन - रोहित शर्मा (टेस्ट)

36 वर्ष 278 दिन - विजय हजारे (टेस्ट)

36 वर्ष 262 दिन - रोहित शर्मा (टी20ई)

