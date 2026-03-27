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स्पोर्ट्स डेस्क : मौजूदा चैम्पियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) शनिवार 28 मार्च को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ IPL 2026 की शुरूआत करेगा। पिछले साल जून में हुई एक जानलेवा भगदड़ के बाद, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी, लगभग एक साल बाद एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में पहली बार क्रिकेट की वापसी हो रही है। सुरक्षा इतजामों के साथ ही फैंस की एक नजर मौसम पर भी होगी। 

RCB का पिछला IPL मैच जो इसी मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ IPL 2025 में खेला गया था, बारिश के कारण पूरी तरह से धुल गया था। फैंस उम्मीद कर रहे होंगे कि शनिवार शाम को वैसी ही घटना दोबारा न हो। IPL फैंस के लिए चिंता की बात यह है कि शनिवार को बेंगलुरु के मौसम का पूर्वानुमान कुछ उदास सा लग रहा है। IPL 2026 के शुरुआती मैच के दिन कर्नाटक की राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। 

शनिवार शाम को तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा और नमी लगभग 67 प्रतिशत होगी। शनिवार शाम को 53 प्रतिशत बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना लगभग 6 प्रतिशत होगी। 

'रिजर्व डे' का प्रावधान 

IPL 2026 सीजन के लीग मैचों में 'रिजर्व डे' (सुरक्षित दिन) का कोई प्रावधान नहीं है। मैच पूरा माना जाने के लिए दोनों टीमों को कम से कम 5-5 ओवर खेलने होंगे। यदि दोनों टीमें कम से कम 5 ओवर पूरे नहीं कर पाती हैं, तो मैच रद्द कर दिया जाएगा और दोनों टीमों को इस मुकाबले से एक-एक अंक दिया जाएगा।  