नई दिल्ली : पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) से एक और खिलाड़ी बाहर हो गया है जिसमें दासुन शनाका इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में चले गए हैं। शनाका को राजस्थान रॉयल्स आने वाले सीजन के लिए साइन करने वाली है, वे चोटिल सैम करन की जगह लेंगे, जो पहले आईपीएल 2026 से बाहर हो गए थे। रॉयल्स के एक टॉप अधिकारी ने क्रिकबज को इस साइनिंग की पुष्टि की।

फ्रेंचाइजी के एक अधिकारी ने इस वेबसाइट को बताया, 'हां, हम उन्हें साइन करने के करीब हैं। कुछ फॉर्मैलिटीज बाकी हैं। उन्हें श्रीलंकाई क्रिकेट (SLC) के साथ कुछ पेपरवर्क पूरा करना है।' शनाका पिछले दिसंबर में अबू धाबी मिनी-ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे, जिसके बाद उन्होंने पीएसएल ऑक्शन के लिए एनरोल किया, जहां उन्हें लाहौर कलंदर्स ने 75 लाख पाकिस्तानी रुपए में खरीदा था।

शनाका हाल के दिनों में PSL से IPL में शिफ्ट होने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजराबानी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके कोलकाता नाइट राइडर्स जॉइन कर लिया था, जिन्होंने उन्हें मुस्तफिजुर रहमान की जगह साइन किया था। PSL से IPL में जाने का मशहूर मामला, बेशक, पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के कॉर्बिन बॉश का था, जब उन्होंने पेशावर जालमी का ऑफर ठुकराकर मुंबई इंडियंस जॉइन कर लिया था।

PSL ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और उन्हें एक साल के लिए बैन कर दिया। हालांकि IPL के साथ लीग शेड्यूल करने की उसकी पॉलिसी - जाहिर तौर पर विदेशी खिलाड़ियों की मौजूदगी पक्का करने के लिए - उल्टी पड़ती दिख रही है, विदेशी खिलाड़ियों ने IPL का मौका मिलने पर PSL से नाम वापस ले लिया। क्रिकबज ने कमेंट के लिए लाहौर कलंदर्स से संपर्क किया।

राजस्थान रॉयल्स का दासुन शनाका को चुनना कोई हैरानी की बात नहीं है। हेड कोच कुमार संगकारा श्रीलंकाई हैं जबकि असिस्टेंट कोच विक्रम राठौर ने टी20 वल्डर् कप के दौरान बैटिंग कोच के तौर पर श्रीलंका के साथ काम किया था, जब शनाका देश के कैप्टन थे। हालांकि कोहोस्ट सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन शनाका ने टूर्नामेंट में दो हाफ-सेंचुरी लगाकर सबको इम्प्रेस किया।