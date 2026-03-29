Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

लाहौर : पाकिस्तान सुपर लीग के 2026 एडिशन में मुल्तान सुल्तांस की जीत की शुरुआत रही है, जिसमें उनके चार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़यिों ने इस्लामाबाद यूनाइटेड पर पहले मैच में पांच विकेट से जीत में अहम भूमिका निभाई। जीत के लिए 172 रनों का पीछा करते हुए, विकेटकीपर जोश फिलिप के 55 और कप्तान एश्टन टर्नर के नाबाद 43 रनों की बदौलत सुल्तांस ने आठ गेंद बाकी रहते अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। 

पूर्व टेस्ट कप्तान के हेड कोच के तौर पर, टर्नर को कप्तान बनाया गया है, जबकि उनके साथी स्टीव स्मिथ उसी ढ्ढ में थे और उन्होंने टॉप ऑडर्र में उनकी जगह ली थी। स्मिथ, जिन्हें फ्रेंचाइजी ने 'पीएसएल इतिहास की सबसे बड़ी साइनिंग' करार दिया था, ने अपने पीएसएल डेब्यू में तीन छक्के मारे, लेकिन 31 रन पर आउट हो गए, जब वह मिड ऑफ पर शादाब खान की गेंद को क्लियर नहीं कर सके। लेकिन, ऑस्ट्रेलियाई उप-कप्तान ने इस्लामाबाद की पारी के दौरान तीन ज़रूरी कैच लेकर मैच पर पहले ही बड़ा असर डाल दिया था। 

न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन ने बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश की, लेकिन जब स्मिथ ने उन्हें लॉन्ग ऑन पर कैच किया (21 गेंदों पर 40 रन पर), तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की रफ़्तार रुक गई। सदाबहार पीटर सिडल ने अपने चार ओवर में सिफऱ् 29 रन दिए और रात का पहला विकेट लिया, डेवोन कॉनवे का, जिन्हें पॉइंट बाउंड्री पर कैच किया गया।  