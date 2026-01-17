नोएडा : प्रो रेसलिंग लीग (PWL) 2026 में अपने डेब्यू मुकाबले में हरियाणा थंडर्स ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पंजाब रॉयल्स को 7–2 से शिकस्त दी। नोएडा इंडोर स्टेडियम में शुक्रवार रात खेले गए इस मुकाबले में हरियाणा की टीम ने शुरुआत से अंत तक दबदबा बनाए रखा और अपनी खिताबी दावेदारी का साफ संकेत दिया।

शुरुआती मुकाबलों से ही हरियाणा का दबदबा

विभिन्न भार वर्गों में हरियाणा थंडर्स के पहलवानों ने बेहतरीन रणनीति और आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। टीम ने शुरुआती मुकाबलों से ही नियंत्रण हासिल कर लिया, जिससे पंजाब रॉयल्स की टीम कभी लय में नहीं आ सकी।

पुरुषों के 86 किग्रा वर्ग में अशिरोव अशरफ ने करीबी मुकाबले में टारियल जी को 6–5 से हराकर शाम की शानदार शुरुआत की।

पंजाब की वापसी की कोशिश नाकाम

पंजाब रॉयल्स को थोड़ी राहत चंद्रमोहन ने दिलाई, जिन्होंने पुरुषों के 74 किग्रा वर्ग में पर्विंदर को 13–6 से हराया। हालांकि, यह बढ़त ज्यादा देर टिक नहीं सकी और हरियाणा ने जल्द ही मुकाबले पर फिर से पकड़ बना ली।

नेहा सांगवान बनीं प्लेयर ऑफ द मैच

रात का सबसे शानदार प्रदर्शन नेहा सांगवान का रहा। उन्होंने महिलाओं के 57 किग्रा वर्ग में पंजाब की कप्तान रोक्साना ज़सीना को 8–0 से मात दी और इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

एकतरफा मुकाबलों ने बढ़ाई बढ़त

इसके बाद हरियाणा की जीत की रफ्तार और तेज हो गई। महिलाओं के 62 किग्रा वर्ग में इरीना कोलियाडेंको ने एना गोडिनेज़ को 15–2 से हराया, पुरुषों के 57 किग्रा वर्ग में अंकुश ने चिराग को 5–2 से मात दी, पुरुषों के 65 किग्रा वर्ग में तुमुर तुलगा ने इस्लाम गुसेइनॉव को 15–0 से पूरी तरह एकतरफा मुकाबले में हराया, ड्रॉ के बाद वॉकओवर से खत्म हुई पंजाब की उम्मीद।

महिलाओं के 76 किग्रा वर्ग में काजल और प्रिया मलिक के बीच मुकाबला 2–2 से ड्रॉ रहा। लेकिन इसके बाद महिलाओं के 53 किग्रा वर्ग में युई सुसाकी को हंसिका लांबा के खिलाफ वॉकओवर मिल गया, जिससे पंजाब की वापसी की सारी उम्मीदें खत्म हो गई।

अंतिम मुकाबले में पंजाब की जीत, लेकिन नतीजा तय

पंजाब रॉयल्स को दूसरी और आखिरी जीत पुरुषों के 125 किग्रा वर्ग में मिली, जहां दिनेश ने अनिरुद्ध गुलिया को 7–3 से हराया। हालांकि, तब तक मुकाबला पूरी तरह हरियाणा थंडर्स के पक्ष में जा चुका था।

टीम की जीत पर मालिक ने जताया गर्व

हरियाणा थंडर्स की इस शानदार शुरुआत पर टीम की मालिक प्रेरणा बांका ने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की जमकर तारीफ की।

उन्होंने कहा, 'यह जीत पिछले कुछ महीनों में पहलवानों और सपोर्ट स्टाफ की कड़ी मेहनत का नतीजा है। यह सिर्फ शुरुआत है, लेकिन आज जो इरादा देखने को मिला, वही हरियाणा थंडर्स की पहचान है—निडर, अनुशासित और सफलता के लिए भूखे। हमें भरोसा है कि यह टीम अंत तक जा सकती है।'

शानदार जीत के साथ अभियान की शुरुआत

पंजाब रॉयल्स पर इस दमदार जीत के साथ हरियाणा थंडर्स ने प्रो रेसलिंग लीग 2026 में अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज़ में की और बाकी टीमों को कड़ा संदेश दे दिया।