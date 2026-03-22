स्पोर्ट्स डेस्क : Prithvi Shaw की Delhi Capitals में वापसी से पहले एक इमोशनल वीडियो काफी वायरल हो रहा है। IPL 2026 से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने पृथ्वी शॉ को ₹75 लाख में टीम में शामिल किया है। टीम इस सीजन अपना पहला मैच Lucknow Super Giants के खिलाफ खेलेगी।

कैसे हुई पृथ्वी शॉ की दिल्ली में वापसी

पृथ्वी शॉ का दिल्ली कैपिटल्स के साथ लंबा सफर IPL 2025 से पहले खत्म हो गया था, जब टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया था। इसके बाद IPL 2025 ऑक्शन में वह अनसोल्ड रहे और दिल्ली ने भी उन्हें उस समय नहीं खरीदा।

हालांकि IPL 2026 ऑक्शन में भी शुरुआत में उन्हें किसी टीम ने नहीं खरीदा, लेकिन एक्सेलरेटेड राउंड में दिल्ली कैपिटल्स ने ₹75 लाख में उन्हें फिर से अपनी टीम में शामिल कर लिया और एक बार फिर मौका दिया।

‘दिल्ली, तुम्हारा बेटा वापस आ गया’

दिल्ली कैपिटल्स ने पृथ्वी शॉ की वापसी का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें शॉ काफी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा, “आप कोटला जैसे मैदान को भूल नहीं सकते। ना वहां का शोर, ना वहां की खामोशी, ना वो चीजें जो इस मैदान ने आपको बनाया।”

उन्होंने आगे कहा, “कुछ कहानियां खत्म नहीं होतीं, वो वापस लौटती हैं। दिल्ली, तुम्हारा बेटा घर वापस आ गया।” यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

2018 से शुरू हुआ था दिल्ली के साथ सफर

Prithvi Shaw ने 2018 में अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद दिल्ली टीम जॉइन की थी। उस समय दिल्ली ने उन्हें ₹1.2 करोड़ में खरीदा था। पृथ्वी शॉ ने दिल्ली के लिए 7 सीजन खेले, जिसमें उन्होंने 79 मैचों में 1892 रन बनाए और 14 अर्धशतक लगाए। वह लंबे समय तक टीम के प्रमुख ओपनिंग बल्लेबाज रहे।

पिछले सीजन कैसा रहा दिल्ली का प्रदर्शन

Delhi Capitals का पिछले सीजन प्रदर्शन मिला-जुला रहा था। टीम 14 मैचों में 7 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर रही और प्लेऑफ में पहुंचने से चूक गई। दिल्ली कैपिटल्स अभी तक एक भी IPL ट्रॉफी नहीं जीत पाई है, ऐसे में इस सीजन टीम खिताब जीतने की पूरी कोशिश करेगी।

कब होगा दिल्ली का पहला मैच

IPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स अपना पहला मैच 1 अप्रैल को लखनऊ में Lucknow Super Giants के खिलाफ खेलेगी। यह मैच इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा और इस मैच से दिल्ली अपने नए सीजन की शुरुआत करेगी।