स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय टीम के बाहर चल रहे बल्लेबाज पृथ्वी शॉ इस साल 9 नवंबर को 25 साल के हो गए और इस दौरान उनका एक डांस वीडियो वायरल हो रहा है।। यह दिन उनके लिए और भी खास हो गया क्योंकि उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए मुंबई की 28 संभावित खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया जो 23 नवंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित होने वाली है।

वायरल क्लिप में युवा भारतीय बल्लेबाज को नाचते और पार्टी का आनंद लेते देखा जा सकता है। शॉ ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर वीडियो शेयर किया था। 25 वर्षीय शॉ जिन्होंने छह साल पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने के बाद से भारत के लिए पांच टेस्ट, छह वनडे और एक टी20 मैच खेला है, को फिटनेस और अनुशासन संबंधी मामलों के कारण त्रिपुरा के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मुकाबले के लिए मुंबई की टीम से बाहर कर दिया गया था।

