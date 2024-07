नई दिल्ली : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई नेताओं और अलग-अलग क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियों ने भारतीय टीम को टी20 विश्व कप जीतने पर बधाई देते हुए उसके ‘हार नहीं मानने के जज्बे' की तारीफ की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्रिकेटरों ने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि चैम्पियंस। हमारी टीम ने शानदार अंदाज में टी20 विश्व कप जीता। हमें भारतीय क्रिकेट टीम पर गर्व है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ से अधिक भारतीय क्रिकेटरों के प्रदर्शन पर गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्होंने मैदान पर कप जीता और गांवों, सड़कों पर करोड़ों भारतीयों के दिल।

