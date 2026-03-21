नई दिल्ली : Board of Control for Cricket in India ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। चयन समिति ने करीब 20 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया है, जिनकी फॉर्म और फिटनेस पर IPL 2026 के दौरान कड़ी नजर रखी जाएगी। खास बात यह है कि इस बार चयनकर्ता सिर्फ टीवी पर नहीं, बल्कि मैदान पर मौजूद रहकर खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखेंगे।

IPL 2026 में चयनकर्ताओं का रडार और वेन्यू रोटेशन

28 मार्च से शुरू होने वाले IPL 2026 के लिए चयन समिति ने एक विशेष स्काउटिंग प्लान तैयार किया है। इस चयन समिति में एसएस दास, आरपी सिंह, अजय रात्रा और प्रज्ञान ओझा शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, हर चयनकर्ता हर हफ्ते कम से कम एक मैच स्टेडियम में जाकर देखेगा, जिससे हर हफ्ते लगभग पांच मैचों का सीधा आकलन किया जा सके। इस बार फोकस नए खिलाड़ियों की खोज पर नहीं, बल्कि पहले से स्थापित खिलाड़ियों के प्रदर्शन और फिटनेस के डेटा पर रहेगा।

इन 5 तेज गेंदबाजों पर सबसे ज्यादा नजर

चयनकर्ताओं ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए तेज गेंदबाजों की एक कोर टीम तैयार की है। जिन पांच खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है, उनमें Jasprit Bumrah, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Arshdeep Singh और ऑलराउंडर Hardik Pandya शामिल हैं। हर्षित राणा फिलहाल घुटने की चोट से उबर रहे हैं, ऐसे में पेस अटैक की जिम्मेदारी इन अनुभवी खिलाड़ियों पर रहने वाली है।

2027 वनडे वर्ल्ड कप पर पूरा फोकस

दिलचस्प बात यह है कि बोर्ड फिलहाल 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक या टी20 वर्ल्ड कप के बजाय पूरी तरह से 2027 वनडे वर्ल्ड कप पर फोकस कर रहा है। इसी वजह से खिलाड़ियों की फिटनेस, वर्कलोड मैनेजमेंट और लगातार प्रदर्शन पर खास ध्यान दिया जाएगा, ताकि वर्ल्ड कप से पहले एक मजबूत टीम तैयार हो सके।

अफगानिस्तान टेस्ट में नहीं होगा कोई प्रयोग

6 जून से मुल्लांपुर में अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच को लेकर भी BCCI ने अपना रुख साफ कर दिया है। हालांकि यह मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है, फिर भी भारत इस मैच में अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम उतारेगा और किसी नए खिलाड़ी पर प्रयोग नहीं किया जाएगा।

BCCI के एक सूत्र ने कहा, 'इंडिया की टेस्ट कैप प्रयोग के लिए नहीं है। उसके लिए इंडिया-ए के दौरे होते हैं। टेस्ट में बुमराह, सिराज और प्रसिद्ध हमारी पहली पसंद हैं।'

IPL प्रदर्शन से तय होगा वर्ल्ड कप का रास्ता

IPL 2026 कई खिलाड़ियों के लिए बेहद अहम होने वाला है। इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन के आधार पर ही 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की कोर टीम लगभग तय होगी। ऐसे में इस सीजन में खासकर तेज गेंदबाजों और ऑलराउंडर्स के प्रदर्शन पर चयनकर्ताओं की सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है।