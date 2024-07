खेल डैस्क : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर भारतीय टीम से मुलाकात। इस दौरान पीएम मोदी की जसप्रीत बुमराह और उनके परिवार के साथ की मुलाकात खास चर्चा बटोर कर ले गई। बुमराह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर विशेष बातचीत की तस्वीरें पोस्ट कीं। इस दौरान उनकी पत्नी संजना गणेशन, जोकि टी20 विश्व कप 2024 के दौरान आईसीसी की प्रसारक भी थीं, भी मौजूद थीं। तस्वीरों में पीएम मोदी को बुमराह के बेटे से स्नेह के साथ मिलते देखा गया। मोदी ने बुमराह के बेटे अंगद को गोद में उठाया हुआ था। इस दौरान वह प्रसन्न दिख रहे थे।



विराट कोहली, ऋषभ पंत और युजवेंद्र चहल सहित अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने भी बातचीत के बाद एक विशेष पोस्ट साझा की। विराट कोहली ने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलना बड़े सम्मान की बात है और उन्होंने टीम को अपने आवास पर आमंत्रित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। विराट कोहली ने नाश्ते के सत्र के दौरान प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते हुए एक तस्वीर भी साझा की। पीएम मोदी ने ऋषभ पंत के साथ गले मिलकर तस्वीरें भी खिंचवाईं। पीएम मोदी ने पूरे भारतीय दल के साथ फोटो खिंचवाई जिसमें कप्तान रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ट्रॉफी थामे हुए थे। बीसीसीआई द्वारा शेयर किए गए वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी विश्व कप अभियान को याद करते हुए हंसी-मजाक करते नजर आए।

A memorable occasion as #TeamIndia got the opportunity to meet the Honourable Prime Minister of India, Shri Narendra Modiji in Delhi 🙌@narendramodi | @JayShah pic.twitter.com/eqJ7iv9yVw