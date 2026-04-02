नई दिल्ली : भारत के पूर्व लेग-स्पिनर पीयूष चावला ने बुधवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच हुए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मुकाबले में पावरप्ले के दौरान ऋषभ पंत के आउट होने को मैच का मुख्य टर्निंग पॉइंट बताया है। जियोस्टार के एक्सपर्ट पीयूष चावला ने कहा कि लखनऊ के ओपनर्स मिचेल मार्श और ऋषभ पंत ने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन मुकेश कुमार की शानदार कोशिश के बाद पंत के रन आउट होने से मैच का रुख दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में मुड़ गया।

चावला ने कहा, 'मेरे लिए पावरप्ले में ऋषभ पंत का आउट होना दिल्ली के लिए मैच का टर्निंग पॉइंट था। ओपनिंग बल्लेबाजों के लिए अपनी टीम को आक्रामक शुरुआत देना बहुत जरूरी होता है। मिचेल मार्श और ऋषभ पंत की नई ओपनिंग जोड़ी अच्छी लग रही थी। उन्होंने पहले विकेट के लिए 19 रन जोड़े। मार्श अपने शॉट्स से गेंदबाजों को परेशान करने में लगे थे, जबकि पंत सावधानी से बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन जब पंत आउट हुए तो वह मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उनके आउट होने के बाद, बाकी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और सारा दबाव मार्श पर आ गया।'

पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने मुकेश कुमार की शांतचित्तता की भी तारीफ की और पंत को रन आउट करने में उनकी भूमिका को खास तौर पर सराहा। चावला ने आगे कहा, 'इसलिए उस ओवर के दौरान शांत रहने और गेंद को हाथ से छूकर पंत को रन आउट करने का श्रेय मुकेश कुमार को जाता है। ऋषभ पंत इस तरह से आउट होने की घटना को जल्द से जल्द भूलना चाहेंगे।' DC ने बुधवार को लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में LSG को छह विकेट से हराकर 2026 IPL सीजन की शानदार शुरुआत की। समीर रिजवी ने सिर्फ 47 गेंदों पर नाबाद 70 रनों की पारी खेली जिसकी मदद से उनकी टीम ने 142 रनों के मुश्किल लक्ष्य को छह विकेट और 17 गेंदें शेष रहते ही हासिल कर लिया।

