लाहौर : पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान एक टीम होटल में सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने के बाद Pakistan Cricket Board ने बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड ने सभी टीमों, खिलाड़ियों और अधिकारियों को नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि आगे किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस घटना के बाद बोर्ड ने ईमेल के जरिए सभी फ्रेंचाइजी को सख्त नियमों की जानकारी दी और सुरक्षा को लेकर नई गाइडलाइन लागू कर दी।

दरअसल, यह मामला उस समय सामने आया जब Sikandar Raza ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि उन्हें टीम होटल में अपने परिजनों से मिलने की अनुमति दी गई, जिसके लिए उन्होंने PCB का धन्यवाद किया। इस पोस्ट के बाद बोर्ड हरकत में आया और तुरंत सभी टीमों को ईमेल भेजकर सुरक्षा नियमों को और सख्त कर दिया।

PCB ने अपने ईमेल में स्पष्ट कहा कि अब कोई भी खिलाड़ी या अधिकारी बिना कम से कम 24 घंटे पहले अनुमति लिए टीम होटल में किसी परिजन से नहीं मिल सकेगा। इसके अलावा खिलाड़ियों और उनके परिवार के मिलने के लिए होटल में एक निर्धारित जगह तय की जाएगी, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के बीच ही मुलाकात हो सकेगी।

सूत्रों के अनुसार PCB ने यह भी साफ कर दिया है कि खिलाड़ी के कमरे में सिर्फ करीबी परिवार के सदस्य—जैसे पत्नी, माता-पिता, भाई या बहन—ही जा सकेंगे और इसके लिए भी 24 घंटे पहले बोर्ड से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति किसी भी व्यक्ति की एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।

बोर्ड का मानना है कि यह फैसला खिलाड़ियों की सुरक्षा और टूर्नामेंट की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। PCB ने सभी टीमों को चेतावनी दी है कि अगर आगे कोई भी सुरक्षा नियम का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले के बाद पाकिस्तान सुपर लीग में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है।