स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) रविवार को लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज के पहले वनडे के दौरान रचिन रवींद्र के चोटिल होने के बाद आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज के माथे पर चोट लग गई जिससे काफी खून बहा और उन्हें तुरंत मैदान छोड़ना पड़ा। इस घटना से नाराज सोशल मीडिया यूजर्स ने पीसीबी पर निशाना साधा और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) से चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबान के रूप में पाकिस्तान पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया।

यह घटना पाकिस्तान की पारी के 37वें ओवर में हुई जब खुशदिल शाह द्वारा माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर शॉट खेला और रवींद्र ने कैच पकड़ने की कोशिश की लेकिन फ्लडलाइट्स के बीच गेंद को देख नहीं पाए और गेंद उनके चेहरे पर लग गई। रविंद्र कुछ सेकंड के लिए मैदान पर गिरे और उनके चेहरे से खून बहने लगा, जिससे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। पाकिस्तान टीम के डॉक्टर के साथ मेडिकल टीम तुरंत वहां पहुंची। उन्हें मैदान पर लेटा दिया गया, जहां वे कुछ मिनट के लिए लेटे रहे और फिर उन्हें तौलिया से चेहरा ढककर मैदान से बाहर निकाला गया।

इस घटना के बाद, जिसने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के बीच भी चिंता पैदा कर दी, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मेजबान देश के रूप में पाकिस्तान की साख पर सवाल उठाए गए और चोट के लिए पीसीबी को दोषी ठहराया गया। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ ने खुलासा किया कि मुख्य मुद्दा आयोजन स्थल पर एलईडी लाइट्स का उपयोग था। उन्होंने कहा, 'ऐसी लाइट्स में चमक अधिक होती है। इसलिए, जब गेंद सपाट दिशा में जाती है, तो आप अक्सर इसे देखने में असमर्थ होते हैं।'

