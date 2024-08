स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी और टोक्यो ओलंपिक खेलों 2020 में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने पेरिस ओलंपिक खेलों (Olympics) के फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। उन्होंने पहले ही प्रयास में 89.34 के थ्रो के साथ फाइनल में प्रवेश किया। चोपड़ा ने का सर्वोच्च थ्रो में 89.34 मीटर का है। यह थ्रो उन्होंने 2022 में तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित 'स्पीड मीट' इवेंट के दौरान स्थापित किया गया था।

भारत के अन्य भाला फेंक खिलाड़ी किशोर जेना स्वतः क्वालीफिकेशन हासिल करने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने 80.21 मीटर के साथ समापन किया। इस पूर्व उन्होंने पहले प्रयास में 80.73 का थ्रो फेंका था और दूसरे में फाउल किया। भाला फेंक मुकाबाला दो ग्रुप चरणों और खिताब के लिए होता है। ग्रुप चरण में 84 मीटर का थ्रो भी क्वालीफाई करने के लिए मान्य होता है, जबकि टॉप 12 खिलाड़ी फाइनल के लिए क्वालीफाई करते हैं।

भाला फेंक के फाइनल में क्वालीफाई करने वाले खिलाड़ी

जर्मनी, वेबर जूलियन - 87.76

केन्या, येगो जूलियस - 85.97

चेकिया, वडलेजच जैकब - 85.63

फ़िनलैंड, केरानेन टोनी - 85.27

भारत, नीरज चोपड़ा - 89.34

पाकिस्तान, अरशद नदीप - 86.59

ग्रेनेडा, पीटर्स एंडरसन - 88.63

ब्राजील, दा सिल्वा लुइज़ मौरिसियो - 85.91

मोलदोवा, मार्डारे एन्ड्रियन - 84.13

फिनलैंड, हेलैंडर ओलिवर - 83.81

त्रिनिदाद और टोबैगो, वाल्कोट केशोर्न - 83.02

फिनलैंड, एतेलाटालो लस्सी - 82.91

वीडियो भी देखें :

NEERAJ CHOPRA STORMS INTO THE FINAL WITH 8️⃣9️⃣.3️⃣4️⃣ THROW. 🚀pic.twitter.com/QqQa0zhuku