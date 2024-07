पेरिस : इन-फॉर्म धीरज बोम्मदेवरा और अंकिता भकत के नेतृत्व में भारतीय एथलीट्स ने पेरिस ओलंपिक की सकारात्मक शुरुआत की है। देश के तीरंदाजों ने गुरुवार को रैंकिंग राउंड में क्रमश: तीसरे और चौथे स्थान पर रहने के साथ ही पुरुष और महिला दोनों टीम स्पर्धाओं के क्वार्टर फाइनल में सीधे प्रवेश कर लिया। क्वालिफिकेशन में डेब्यूटेंट धीरज और अंकिता के शानदार प्रदर्शन ने भारत को शीर्ष 4 में जगह बनाने में मदद की, जिससे उन्हें तीरंदाजी में एक ओलंपिक पदक जीतने के लिए अनुकूल ड्रॉ मिला। टीम स्टैंडिंग में शीर्ष चार सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचते हैं, जबकि 5वें से 12वें के बीच समाप्त होने वाले 16 मुकाबलों का राउंड खेलते हैं।

Rising star Dhiraj Bommadevara finishes 4th in the men's individual rankings round with a masterful display



On the back of this stunning performance, he will compete next in the round of 64!



Let’s #Cheer4Bharat, let’s cheer for Dhiraj! #OlympicsonJioCinema #Paris2024Olympics pic.twitter.com/Wzhfa0k6hI — SAI Media (@Media_SAI) July 25, 2024



पुरुष टीम को तीसरी वरीयता

भारतीय पुरुष टीम को तीसरी वरीयता दी गई है, जिसका मतलब है कि वे अगले दौर में अजेय कोरियाई टीम के समान पूल में शामिल नहीं होंगे। अब दोनों भारतीय टीमों को ओलंपिक पदक हासिल करने के लिए सिर्फ दो जीत की जरूरत है। अंताल्या में टोक्यो ओलंपिक के रजत विजेता माउरो नेस्पोली को हराने वाले विश्व कप कांस्य पदक विजेता धीरज व्यक्तिगत दौर में चौथे स्थान पर रहकर उम्मीदों पर खरे उतरे। अंकिता और धीरज की जोड़ी, जो अपनी प्रतियोगिता के दूसरे भाग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ दिन की स्टार थीं, को मिश्रित टीम राउंड 16 स्पर्धा में पांचवीं वरीयता दी जाएगी।

The duo of Ankita Bhakat and Dhiraj Bommadevara clinched 5th place in the mixed team rankings round with a combined score of 1347. 🏹🇮🇳



Mixed team #Archery events are on August 2!



Keep chanting for Ankita and Dhiraj and let's #Cheer4Bharat#OlympicsOnJioCinema pic.twitter.com/1floWikGit — SAI Media (@Media_SAI) July 25, 2024

मिश्रित टीम ने बनाए 681 अंक

भारत की मिश्रित टीम 1347 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर रही। पहले दिन धीरज को 681 जबकि अंकिता को 666 अंक मिले। मिश्रित टीम का स्कोर महिलाओं और पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर के योग से निर्धारित होता है। भारतीय पुरुष टीम ने 2013 अंकों के साथ रैंकिंग राउंड में तीसरा स्थान हासिल कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। धीरज 681 अंकों के साथ व्यक्तिगत वर्ग में चौथे स्थान पर रहे। अपने चौथे ओलंपिक में भाग लेते हुए, तरुणदीप राय 674 अंकों के साथ 14वें स्थान पर रहे, जबकि प्रवीण जाधव 658 अंकों के साथ 39वें स्थान पर रहे।

The trio of Tarundeep Rai, Dhiraj Bommadevara and Pravin Jadhav have done a superb job by finishing in 3rd place, with a total score of 2013!



Off to the quarter finals scheduled for July 29!



Keep chanting #Cheer4Bharat and let's cheer for our archers!#OlympicsOnJioCinema pic.twitter.com/VeU0FjjiCS — SAI Media (@Media_SAI) July 25, 2024

महिला वर्ग में अंकिता चमकी

इससे पहले दिन में खेलों में पदार्पण करने वाली अंकिता ने अनुभवी दीपिका कुमारी को पीछे छोड़ते हुए महिलाओं की व्यक्तिगत योग्यता में 11वें स्थान पर सर्वश्रेष्ठ भारतीय तीरंदाज बनकर उभरी, क्योंकि देश ने चौथे स्थान पर रहकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। 26 वर्षीय अंकिता शीर्ष रैंक वाली भारतीय महिला थीं, उनके बाद भजन कौर (559 अंकों के साथ 22वें) और दीपिका (658 अंकों के साथ 23वें) थीं। भारत ने 1983 अंक हासिल कर चौथा स्थान हासिल किया। दक्षिण कोरिया 2046 अंकों के साथ शीर्ष पर है। चीन उपविजेता रहा जबकि मेक्सिको तीसरे स्थान पर रहा।

The Indian Women's #Archery team comprising Bhajan Kaur, Deepika Kumari and Ankita Bhakat finish 4th in the team ranking round at #paris2024olympics.



Off to the quarterfinals tomorrow! 🏹



Many congratulations to them. Let's #Cheer4Bharat👏🏻🥳 pic.twitter.com/afSeWP55EG — SAI Media (@Media_SAI) July 25, 2024

अब आगे क्या

क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला फ्रांस और नीदरलैंड के बीच मुकाबले के विजेता से होगा। यदि वे क्वार्टर फाइनल में जगह बना लेते हैं, तो भारत सेमीफाइनल में मजबूत कोरिया से भिड़ सकता है। कोरियाई महिला टीम ओलंपिक में अजेय रही है, उसने 3 साल पहले टोक्यो में लगातार नौवां पदक जीता था। पुरुष क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला तुर्की या कोलंबिया से होगा।