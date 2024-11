खेल डैस्क : मुल्तान में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भले ही अच्छा प्रदर्शन कर पाकिस्तान को दूसरे पारी में 221 रन पर रोक लिया। लेकिन इस दौरान फील्डिंग खराब रही। दूसरी पारी में पाकिस्तान का स्कोर एक समय 8 विकेट पर 156 रन पर था। इस बीच जेमी स्मिथ और जो रूट ने पाकिस्तानी बल्लेबाज सलमान अली आगा के दो कैच छोड़ दिए। सलमान ने इसका जमकर फायदा उठाया और टीम का स्कोर 221 तक ले गए। सलमान ने 89 गेंदों पर पांच चौके और एक छक्के की मदद से 63 रन बनाए जबकि 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए साजिद खान ने 22 रन बनाकर पाकिस्तान को मजबूती दी। अब इंग्लैंड के सामने दूसरी पारी में जीत के लिए 297 रन का लक्ष्य है। पहली पारी में शतकवीर डंकेट 0 पर ही आऊट हो गए जबकि जैक क्राउले ने 3 रन बनाए। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 36 रन पर 2 विकेट गंवा लिए हैं। ओली पोप 21 तो जो रूट 12 रन बनाकर क्रीज पर खड़े हैं।

