खेल डैस्क : चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान की यात्रा नहीं करने के भारत के फैसले की चर्चा यूएस में भी अप्रत्यक्ष रूप से चल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) पहले ही फैसला कर चुका है कि वह हाइब्रिड मॉडल (भारत के मुकाबले पाक की बजाय कहीं और होना) के लिए तैयार नहीं हैं। इस बीच एक पाकिस्तानी पत्रकार ने अमेरिकी विदेश विभाग की प्रेस कान्फ्रेंस में अपनी फजीहत करवा ली। पाक पत्रकार ने यूएस ऑफिशियल वेदांत पटेल से चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ा सवाल पूछ लिया जिससे वह हैरान हो गए।

पत्रकार : पाकिस्तान में एक बड़ा क्रिकेट आयोजन है।

पटेल : क्रिकेट? ओह, मेरे बिंगो कार्ड पर वह नहीं था। आगे बढ़ो।

पत्रकार - यह क्रिकेट विश्व कप के बाद सबसे बड़ा आयोजन है, और भारत इसमें भाग लेने के लिए तैयार था, लेकिन भारत सरकार ने टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है। भारतीय टीम ने आखिरी बार 2008 में पाकिस्तान का दौरा किया था, लेकिन राजनीतिक तनाव के कारण भारत ने तब से वहां की यात्रा नहीं की है। क्या आप मानते हैं कि राजनीति को खेल के साथ मिलाना एक अच्छा विचार है? इस पर आपकी क्या राय है?

पटेल : यह मुद्दा पूरी तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच का है और संयुक्त राज्य अमेरिका चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़े मामले पर कोई रुख नहीं अपना रहा है। पटेल ने कहा कि जैसा कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों से संबंधित है, इसे उन्हें संबोधित करना है, चाहे खेल के माध्यम से या अन्य मामलों के माध्यम से। मैं उनके द्विपक्षीय संबंधों के बारे में बोलने का काम उन पर छोड़ूंगा। यह हमारे लिए शामिल होने की बात नहीं है, लेकिन खेल निस्संदेह एक शक्तिशाली और एकजुट करने वाली शक्ति है।

इस बीच इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड यानी आईसीसी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी जनवरी के महीने में भारत आएगी। इसका मेजबानी से कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए होगा, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट से पहले आईसीसी एक ट्रॉफी टूर आयोजित करती है। इसी के तहत पाकिस्तान से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारत आने वाली है। इसी का ऐलान आईसीसी ने आधिकारिक तौर पर किया है। आईसीसी ने मीडिया रिलीज में बताया है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ट्रॉफी टूर 16 नवंबर से शुरू हो गया है, जो 26 जनवरी 2025 तक चलेगा।



