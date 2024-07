मुंबई (महाराष्ट्र) : टी20 विश्व कप की विजेता भारतीय टीम के स्वागत के लिए आयोजित विजय जुलूस (विक्ट्री परेड) में गुरुवार को यहां जनसैलाब उमड़ पड़ा जिससे दक्षिण मुंबई का यातायात पूरी तरह से ठप्प हो गया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से अनुसार विजय जुलूस नरीमन पॉइंट में नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स (एनसीपीए) से शाम पांच बजे शुरू होकर वानखेड़े स्टेडियम में शाम सात बजे समाप्त होना था लेकिन रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम नई दिल्ली से देर से यहां पहुंची, जिससे परेड सात बजकर 30 मिनट के बाद ही शुरू हो पाई। इस विजय जुलूस का साक्षी बनने के लिए हजारों की संख्या में क्रिकेट प्रेमी मरीन ड्राइव पर पहुंच गए।

भारतीय टीम बारबाडोस से सुबह नई दिल्ली पहुंची थी जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद टीम दोपहर बाद तीन बजकर 42 मिनट पर ही मुंबई के लिए रवाना हो पाई। वानखेड़े स्टेडियम को प्रशंसकों के लिए खोल दिया गया और कुछ मिनट में ही स्टेडियम खचाखच पर गया। स्टेडियम के गेट को शाम पांच बजे के लगभग बंद कर दिया गया और कई प्रशंसक बाहर इंतजार करते रह गए।

भारतीय टीम विस्तारा के विमान से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर पहुंची, जहां उसे ‘वाटर सैल्यूट' दिया गया। इसके साथ ही यहां पहुंचे क्रिकेट प्रेमियों और मीडियाकर्मियों का लंबा इंतजार भी खत्म हुआ। रुक-रुक कर हो रही बारिश, अत्यधिक उमस और आस-पास के इलाकों में हज़ारों लोगों के आने की वजह से वानखेड़े स्टेडियम के गेट बंद कर दिए गए। जो लोग वानखेड़े के अंदर पहुंचने में सफल रहे वे भोजन और पानी की कमी के बावजूद अपनी सीटों पर जमे रहे। बाद में बारिश तेज हो गई लेकिन प्रशंसक इसकी परवाह किए बिना अपने लिए सीट पक्की करने की जद्दोजहद में लगे रहे। इस भीड़ में कई जोड़ी जूते छूट गए और चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ नजर आ रहा था।

बारिश के बावजूद कोई भी प्रशंसक अपनी सीट से नहीं हटा। इस बीच डीजे ने सभी तरह के गानों से मनोरंजन किया और एक बार तो ऐसा लगा कि वानखेड़े में रेन-डांस पार्टी हो रही है। स्टेडियम के स्पीकर से वेंगाबॉयज़ का पार्टी हिट 'टू ब्राज़ील' और देश का अनौपचारिक खेल गान 'चक दे ​​इंडिया' बजने लगा। इसके तुरंत बाद वानखेड़े में 'सचिन...सचिन' और 'मुंबईचा राजा, रोहित शर्मा!' और 'इंडिया...इंडिया' के पारंपरिक नारों के साथ माहौल जीवंत हो उठा।

#WATCH | Rohit Sharma and Virat Kohli lift the #T20WorldCup2024 trophy and show it to the fans who have gathered to see them hold their victory parade, in Mumbai. pic.twitter.com/jJsgeYhBnw — ANI (@ANI) July 4, 2024

A perfect redemption 💙🇮🇳

Hardik Hardik chants at the Wankhede Stadium, Mumbai!

This is what we love to see 🥹#VictoryParade pic.twitter.com/LOi1q2jaPk — Sanchit Desai | WORLD CHAMPIONS 💙🇮🇳🏆 (@sanchitd43) July 4, 2024

This Mumbai fans are crazy for cricket and Rohit Sharma ❤️🥰#VictoryParade pic.twitter.com/JYlUrS3TsW — Ctrl C Ctrl Memes (@Ctrlmemes_) July 4, 2024

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक के दौरान 'मेन इन ब्लू' ने बीसीसीआई के लोगो के उपर दो सितारों वाली एक विशेष जर्सी पहनी थी। सितारे दो टी20 विश्व कप जीत का प्रतिनिधित्व थे। जर्सी पर मोटे अक्षरों में 'चैंपियंस' लिखा हुआ था। दिल्ली एयरपोर्ट से टीम इंडिया आईटीसी मौर्य होटल पहुंची, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात से पहले रुके थे। जीत का जश्न मनाने के लिए होटल में टी20 विश्व कप ट्रॉफी वाला एक विशेष केक काटा गया। केक काटने के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सितारों में रोहित, विराट, द्रविड़ और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या शामिल थे। केक पर ट्रॉफी और भारतीय सितारों की कुछ तस्वीरें थीं।

बता दें कि भारत ने शनिवार को दक्षिण अफ्रीका को सात रनों से हराकर फाइनल में जीत के साथ 13 साल का आईसीसी विश्व कप ट्रॉफी का सूखा समाप्त किया। विराट कोहली के 76 रनों की मदद से भारत 176/7 के स्कोर तक पहुंचा, जबकि हार्दिक पांड्या (3/20) और जसप्रीत बुमराह (2/18) ने हेनरिक क्लासेन के सिर्फ 27 गेंदों में 52 रनों के बावजूद भारत को प्रोटियाज को 169/8 पर रोकने में मदद की।