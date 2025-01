सिडनी : भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने कहा कि सिडनी की पिच बल्लेबाजों के मुश्किल है। भारत के पहली पारी के 185 रन के स्कोर के बाद पंत ने कहा कि गेंदबाजी के अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए यह स्कोर अभी भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की परीक्षा होगी क्योंकि यह पिच बल्लेबाजों के लिए मुश्किल है। उन्होंने स्वीकार किया कि यह पहली बार जब मैंने एक ही पारी में इतनी सारी चोटे खाई। जिसमें मिशेल स्टार्क की 140 किलोमीटर की रफ्तार से लगी गेंद पर एक दर्दनाक चोट भी शामिल है।

पंत ने कहा कि यह पिच गेंद को मूवमेंट के मामले में गेंदबाजों को काफी मददगार है, उन्होंने कहा कि ऐसी पिच पर बराबर स्कोर 220-250 रन के बीच ही बनता है। पंत ने बोलैंड की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी सटीकता और परिस्थितियों के अनुसार जल्दी से ढलने की क्षमता उन्हें टेस्ट क्रिकेट में एक बेहतरीन गेंदबाज बनाती है।

Rishabh Pant took a number of heavy hits to the body. #AUSvIND pic.twitter.com/TdyJ1qhm9C



पंत हालांकि अपने स्वाभाविक खेल पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लगाना चाहते, हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि विकास करते रहना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि क्रिकेट खेलने का कोई एक तरीका नहीं है लेकिन जो भी अधिक स्वाभाविक रूप से आता है वह हमेशा बेहतर होता है लेकिन आपको आक्रामक क्रिकेट खेलने और जब आप उन सभी शॉट्स को खेलते हैं तो उस संतुलन के बीच संतुलन बनाना होता है और यही मैं करता हूं।



पंत ने कहा कि मैं जिस तरह से खेल रहा हूं, उसका अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश कर रहा हूं और इसे सरल बनाए रखना चाहता हूं कि ज्यादा न सोचें क्योंकि आप जानते हैं कि जब आपके पास सर्वश्रेष्ठ दौरे नहीं होंगे तो आप बहुत ज्यादा सोच सकते हैं, लेकिन मैं बस इसे सरल रखने और देने की कोशिश करता हूं मैदान पर मेरा 200 प्रतिशत है और यही मेरे लिए क्रिकेट खेलने का विचार है।

𝙍𝙞𝙨𝙝𝙖𝙗𝙝 𝙋𝙖𝙣𝙩𝙞 🔛 display! 🔥#RishabhPant smashes the first maximum of the innings, breaking the shackles in style! 🙌🏻#AUSvINDOnStar 👉 5th Test, Day 1 | LIVE NOW | #BorderGavaskarTrophy #ToughestRivalry pic.twitter.com/w0D3P43wqv