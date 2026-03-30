स्पोर्ट्स डेस्क : संजू सैमसन IPL में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेलने वाले राजस्थान रॉयल्स (RR) के तीसरे कप्तान बन गए हैं। सोमवार (30 मार्च) को गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में वे अपनी नई टीम के लिए मैदान पर उतरे। उन्होंने शेन वॉटसन और अजिंक्य रहाणे के नक्शेकदम पर चलते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। इन दोनों का भी CSK में करियर काफी सफल रहा था।

सैमसन ने RR में एक शानदार विरासत छोड़ी है। उन्होंने इस फ्रेंचाइजी के साथ 12 सीजन बिताए और 4,000 से ज़्यादा रन बनाकर टीम के लिए अब तक के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। 2021 में कप्तान बनाए जाने के बाद उन्होंने RR को IPL 2022 के फाइनल और 2024 के प्लेऑफ तक पहुंचाया। कप्तानी किए गए मैचों के मामले में भी वे RR में सबसे आगे हैं। उन्होंने 67 मैचों में कप्तानी की जिनमें से 33 में टीम को जीत मिली। 2026 सीजन से पहले उन्हें 18 करोड़ रुपए की डील के तहत CSK में ट्रेड कर दिया गया।

RR छोड़ने के बाद से सैमसन का रवैया हमेशा सम्मानजनक रहा है। 2026 T20 विश्व कप फाइनल जीतने के बाद हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 'मैंने राजस्थान रॉयल्स इसलिए छोड़ी, क्योंकि मुझे लगा कि टीम में मेरा समय अब ​​पूरा हो चुका है।'

वॉटसन और रहाणे

शेन वॉटसन और अजिंक्य रहाणे, दोनों ने ही CSK में जाने से पहले राजस्थान रॉयल्स के आइकॉन के तौर पर स्थापित किया था। वॉटसन RR के पहले खिताब (2008) की जीत में 'मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर' (MVP) रहे थे और 2013 में उन्होंने एक बार फिर 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' का खिताब जीता। रहाणे ने कई सालों तक RR की बल्लेबाजी को संभाले रखा; वे टीम के कप्तान भी रहे और टॉप-ऑर्डर में रनों की मशीन के तौर पर बेहद भरोसेमंद खिलाड़ी साबित हुए। कप्तान के तौर पर, वॉटसन ने 2008 से 2015 के बीच 21 मैचों में टीम की कप्तानी की जिनमें से उन्हें सिर्फ सात मैचों में जीत मिली और 11 में हार का सामना करना पड़ा। रहाणे का अनुभव भी कप्तानी के मामले में कुछ खास अच्छा नहीं रहा; उन्हें कप्तानी से हटाए जाने से पहले 24 मैचों में से सिर्फ 9 में ही जीत नसीब हुई थी।