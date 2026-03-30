स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने तेज़ गेंदबाज नसीम शाह पर 20 मिलियन पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए लगाया गया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के उद्घाटन मैच में एक वरिष्ठ राजनीतिक हस्ती की मौजूदगी पर सवाल उठाया था। यह लीग पिछले सप्ताह बिना दर्शकों के शुरू हुई थी।

लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज उद्घाटन मैच में 'राजकीय अतिथि' के तौर पर शामिल हुई थीं। नवाज के साथ-साथ अन्य गणमान्य व्यक्तियों को भी मौजूदा चैंपियन लाहौर कलंदर्स और टूर्नामेंट में नई टीम हैदराबाद किंग्समेन के बीच मैच से पहले सभी आठ फ्रेंचाइज़ी के अधिकारियों और खिलाड़ियों से मिलवाया गया था। इस पर नसीम ने एक विवादित पोस्ट शेयर किया था।

नसीम ने 'X' (ट्विटर) पर पोस्ट किया, 'उन्हें लॉर्ड्स (क्रिकेट स्टेडियम) में किसी रानी की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है?' इस टिप्पणी को बड़े पैमाने पर उस जगह पर नवाज के स्वागत की आलोचना के तौर पर देखा गया। पोस्ट पब्लिश होने के कुछ ही समय बाद उसे डिलीट कर दिया गया और बाद में तेज़ गेंदबाज़ ने दावा किया कि उनका अकाउंट हैक हो गया था जिससे इस मामले ने और तूल पकड़ लिया।

PCB ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नसीम को आचार संहिता के आरोप में नोटिस जारी किया। नसीम ने बिना शर्त माफी मांगी और सोमवार को लाहौर में तीन सदस्यों वाली 'अनुशासनात्मक समिति' के सामने पेश हुए। अपने आधिकारिक बयान में PCB ने कहा कि नसीम को "अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कई शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है।' बोर्ड ने आगे कहा कि खिलाड़ी ने अपने सोशल मीडिया सलाहकार की सेवाएं पहले ही समाप्त कर दी हैं। उस सलाहकार को भी PCB के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी क्रिकेटर के साथ काम करने से 'ब्लैकलिस्ट' कर दिया जाएगा।