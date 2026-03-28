स्पोर्ट्स डेस्क : चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। धोनी पिंडली (काफ) की मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके कारण वे IPL 2026 के शुरुआती दो हफ्तों तक मैदान से दूर रहेंगे।

फ्रेंचाइज़ी ने शनिवार को आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि धोनी इस समय रीहैबिलिटेशन (रिकवरी प्रक्रिया) में हैं और उनकी फिटनेस पर लगातार नजर रखी जा रही है। टीम ने सोशल मीडिया के जरिए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है।

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पहला मुकाबला

CSK अपना पहला मैच Rajasthan Royals के खिलाफ खेलने जा रही है। यह मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला जाएगा। हालांकि इस अहम मैच में धोनी की गैरमौजूदगी टीम के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वे लंबे समय से टीम के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं।

धोनी की जगह संभाल सकते हैं संजू सैमसन

धोनी के चोटिल होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल विकेटकीपिंग को लेकर है। ऐसे में टीम यह जिम्मेदारी संजू सैमसन को सौंप सकती है। सैमसन को IPL 2026 से पहले ट्रेड के जरिए CSK में शामिल किया गया था। वे पहले राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रह चुके हैं और एक अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं, जिससे टीम को संतुलन मिलने की उम्मीद है।

ट्रेड के जरिए टीम में बड़े बदलाव

CSK ने इस सीजन से पहले टीम में कई अहम बदलाव किए थे।

रवींद्र जडेजा और सैम करन को टीम से बाहर किया गया

बदले में संजू सैमसन को टीम में शामिल किया गया

इन फैसलों से साफ है कि फ्रेंचाइज़ी भविष्य को ध्यान में रखते हुए नई रणनीति पर काम कर रही है।

इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के बाद सिर्फ IPL में सक्रिय

धोनी ने अगस्त 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। इसके बाद से वे सिर्फ IPL में ही खेलते नजर आते हैं। उनकी लोकप्रियता और अनुभव आज भी टीम के लिए बेहद अहम है, यही कारण है कि उनकी गैरमौजूदगी को बड़ा नुकसान माना जा रहा है।

पिछले सीजन में प्रदर्शन

पिछले सीजन में धोनी ने CSK के लिए सभी मैच खेले थे और टीम के लिए उपयोगी योगदान दिया था।

14 मैच खेले

196 रन बनाए

औसत: 24.50

स्ट्राइक रेट: 135.17

हालांकि टीम का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन धोनी ने अपनी भूमिका के अनुसार महत्वपूर्ण पारियां खेलीं।

कप्तानी में भी निभाई अहम भूमिका

पिछले सीजन के दौरान जब कप्तान Ruturaj Gaikwad चोट के कारण बाहर हो गए थे, तब धोनी ने एक बार फिर टीम की कप्तानी संभाली थी। उनके अनुभव ने टीम को संभालने में मदद की, जो उनके नेतृत्व कौशल को दर्शाता है।

फैंस हुए निराश

धोनी के शुरुआती मैचों में न खेलने की खबर से फैंस काफी निराश हैं। IPL में धोनी का मैदान पर होना ही एक अलग उत्साह पैदा करता है। उनकी गैरमौजूदगी से टूर्नामेंट का रोमांच थोड़ा कम जरूर होगा, लेकिन फैंस को उम्मीद है कि वे जल्द फिट होकर वापसी करेंगे।