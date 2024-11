रांची (झारखंड) : पूर्व भारतीय क्रिकेटर और महान विश्व कप विजेता कप्तान एमएस धोनी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए रांची के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। 43 वर्षीय क्रिकेटर के साथ उनकी पत्नी साक्षी भी थीं। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में दोपहर 3 बजे तक 59.28 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

#WATCH | Former Indian cricket team captain MS Dhoni along with his wife, Sakshi arrives at a polling booth in Ranchi to cast his vote for #JharkhandAssemblyElections2024 pic.twitter.com/KlD68mXdzM