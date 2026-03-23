स्पोर्ट्स डेस्क : अमेरिकी फुटबॉल लीग Major League Soccer में Inter Miami CF ने New York City FC को 3-2 से हराकर इस सीजन में अपनी लगातार चौथी मैच में हार न मानने वाली लय बरकरार रखी। न्यूयॉर्क के Yankee Stadium में खेले गए इस मुकाबले में मेसी समेत डिफेंडर्स ने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।

लुजान ने किया करियर का पहला गोल

इंटर मियामी ने मैच की शानदार शुरुआत की और चौथे मिनट में गोंजालो लुजान ने गोल कर टीम को बढ़त दिला दी। यह उनके करियर का पहला गोल था। हालांकि 17वें मिनट में निकोलस फर्नांडीज ने गोल कर न्यूयॉर्क सिटी FC को मैच में बराबरी दिला दी और पहला हाफ 1-1 से खत्म हुआ।

मेसी ने फ्री किक से किया गोल

दूसरे हाफ में 59वें मिनट में अगस्टिन ओहेदा ने गोल कर न्यूयॉर्क सिटी को बढ़त दिला दी। लेकिन इसके तुरंत बाद 61वें मिनट में Lionel Messi ने शानदार फ्री किक गोल कर इंटर मियामी को बराबरी दिला दी। यह MLS 2026 सीजन में मेसी का चौथा गोल था।

मिकाएल के हेडर से इंटर मियामी की जीत

74वें मिनट में मिकाएल ने हेडर से गोल कर इंटर मियामी को फिर से बढ़त दिला दी। यह उनका इंटर मियामी के लिए पहला गोल था। मैच के आखिरी मिनटों में इंटर मियामी की डिफेंस ने शानदार खेल दिखाया और टीम ने 3-2 से मैच जीत लिया।

अब ऑस्टिन FC से होगा मुकाबला

अब Inter Miami CF अपना अगला मैच 4 अप्रैल को Austin FC के खिलाफ खेलेगी। यह मैच टीम के नए स्टेडियम में सीजन का पहला होम मैच होगा।