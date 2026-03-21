स्पोर्ट्स डेस्क : मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर अब खेल जगत पर भी साफ दिखाई दे रहा है। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स वर्ल्ड कप, जो अप्रैल 2026 में दोहा में आयोजित होना था, उसे रद्द कर दिया गया है। खेल की विश्व संचालन संस्था ने आपातकालीन ऑनलाइन बैठक के बाद यह बड़ा फैसला लिया।

संस्था ने अपने बयान में कहा कि मौजूदा मिडिल ईस्ट स्थिति को देखते हुए कार्यकारी समिति ने 15 से 18 अप्रैल तक होने वाले 2026 आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स अप्पारेटस वर्ल्ड कप को रद्द करने का निर्णय लिया है। यह प्रतियोगिता अब दोबारा शेड्यूल नहीं की जाएगी।

कई टीमों ने वापस ले लिया था नाम

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले शुरू होने के बाद मिडिल ईस्ट में होने वाली प्रतियोगिताओं से कई टीमों ने अपना नाम वापस ले लिया था। सुरक्षा कारणों और यात्रा में दिक्कतों के चलते यह फैसला लेना पड़ा।

काहिरा और ओसिजेक वर्ल्ड कप के लिए राहत

विश्व जिम्नास्टिक्स संस्था ने यह भी कहा कि अप्रैल में होने वाले काहिरा और ओसिजेक अप्पारेटस वर्ल्ड कप के लिए देर से आवेदन करने पर किसी भी टीम या खिलाड़ी पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। इसके अलावा रैंकिंग नियमों में भी कुछ विशेष बदलाव किए गए हैं। अब अप्पारेटस वर्ल्ड कप रैंकिंग और वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफिकेशन के लिए पांच प्रतियोगिताओं में से प्रत्येक अप्पारेटस पर तीन सर्वश्रेष्ठ स्कोर गिने जाएंगे, चाहे जिम्नास्ट ने कितनी भी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया हो।

फॉर्मूला-1 की रेस भी रद्द

मिडिल ईस्ट संकट का असर फॉर्मूला-1 पर भी पड़ा है। अगले महीने होने वाली बहरीन और सऊदी अरब ग्रां प्री रेस को रद्द कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों और लॉजिस्टिक समस्याओं के कारण यह फैसला लिया गया। 12 अप्रैल को साखिर में होने वाली बहरीन ग्रां प्री और 19 अप्रैल को जेद्दा में होने वाली सऊदी अरब ग्रां प्री अब नहीं होगी। इसके बाद 2026 सीजन अब 22 रेस का रह जाएगा और बीच में लंबा ब्रेक भी रहेगा।

हवाई क्षेत्र बंद होने से बढ़ी परेशानी

28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर सैन्य हमले के बाद क्षेत्र में बड़ा तनाव फैल गया, जिसके बाद कई देशों ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया। इससे यात्रा, सुरक्षा और आयोजन से जुड़ी समस्याएं बढ़ गईं, जिसके कारण कई खेल आयोजनों को रद्द करना पड़ा।