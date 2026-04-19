स्पोर्ट्स डेस्क: Paralympic Committee of India (PCI) ने बड़ा कदम उठाते हुए कोच नवल सिंह को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट Sumit Antil द्वारा लगाए गए मानसिक उत्पीड़न के आरोपों और अन्य खिलाड़ियों की शिकायतों के बाद की गई, जिसमें Neeraj Chopra का नाम भी सामने आया।

सुमित अंतिल ने लगाए गंभीर आरोप

सुमित अंतिल ने नवल सिंह पर मानसिक प्रताड़ना और अपशब्द कहने के आरोप लगाए थे। उन्होंने इस मामले की शिकायत Sports Authority of India (SAI) से भी की थी। अंतिल ने कहा कि कोच का व्यवहार खिलाड़ियों के लिए असहज और अपमानजनक था।

पीसीआई अध्यक्ष ने दी जानकारी

पीसीआई अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा: 'शिकायतें मिलने के बाद हमने तुरंत संज्ञान लिया। एथलीटों को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया। आरोप गंभीर थे और शुरुआती सबूत भी मिले, जिसके बाद आपात बैठक में नवल सिंह को हटाने का फैसला लिया गया।'

अन्य खिलाड़ियों ने भी की शिकायत

सिर्फ सुमित अंतिल ही नहीं, बल्कि अन्य खिलाड़ियों ने भी नवल सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Neeraj Chopra का नाम भी सामने आया, जिनके साथ कथित तौर पर गलत व्यवहार किया गया।

मानसिक उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के आरोप

सुमित अंतिल ने आरोप लगाया: 'नवल सिंह ने हमारा मानसिक उत्पीड़न किया और मेरे व नीरज के परिवार के साथ भी दुर्व्यवहार किया। वह जानबूझकर अपमानजनक बातें रिकॉर्ड कर टीम मैनेजमेंट के साथ साझा करते थे।'

आपात बैठक के बाद लिया गया फैसला

पीसीआई ने सभी शिकायतों और मौखिक सुनवाई की समीक्षा के बाद आपात बैठक बुलाई। जांच में शुरुआती स्तर पर आरोप सही पाए जाने के बाद कमेटी ने सर्वसम्मति से नवल सिंह को तुरंत हटाने का निर्णय लिया।

कोचिंग करियर पर लगा ब्रेक

द्रोणाचार्य अवॉर्ड से सम्मानित नवल सिंह 2015 से कोचिंग कर रहे थे और हाल ही में एथलीट सचिन यादव को ट्रेनिंग दे रहे थे। इस कार्रवाई के बाद उनके करियर पर बड़ा असर पड़ सकता है।

निष्कर्ष

खिलाड़ियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पीसीआई ने त्वरित कार्रवाई की है। यह फैसला खेल जगत में खिलाड़ियों की सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता देने का संकेत देता है।