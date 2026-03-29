स्पोर्ट्स डेस्क : Aryna Sabalenka ने मियामी ओपन महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने फाइनल में Coco Gauff को 6-2, 4-6, 6-3 से हराया। यह मुकाबला काफी रोमांचक रहा और तीन सेट तक चला। इस जीत के साथ सबालेंका ने सनशाइन डबल पूरा कर लिया, जो टेनिस में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है।

सनशाइन डबल पूरा कर रचा इतिहास

सबालेंका 2022 में Iga Swiatek के बाद सनशाइन डबल पूरा करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। उनसे पहले Steffi Graf, Kim Clijsters, Victoria Azarenka और स्वियाटेक यह उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं। इस तरह सबालेंका सनशाइन डबल जीतने वाली पांचवीं महिला खिलाड़ी बन गई हैं।

फाइनल मैच का हाल

सबालेंका ने मैच की शुरुआत शानदार तरीके से की और पहला सेट 38 मिनट में 6-2 से जीत लिया। दूसरे सेट में गॉफ़ ने शानदार वापसी की और 6-4 से सेट जीतकर मैच बराबरी पर ला दिया। लेकिन तीसरे सेट में सबालेंका ने दमदार खेल दिखाया और शानदार सर्विस और विनर्स की मदद से मैच अपने नाम कर लिया। तीसरे सेट में उनकी सर्विस गॉफ़ पर भारी पड़ी।

बैक-टू-बैक मियामी खिताब

इस जीत के साथ सबालेंका ने मियामी ओपन का खिताब लगातार दूसरी बार जीता। इससे पहले Ashleigh Barty ने 2019 और 2021 में यह कारनामा किया था, जबकि Serena Williams ने 2013 से 2015 तक लगातार खिताब जीते थे। अब सबालेंका भी लगातार मियामी खिताब जीतने वाली खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गई हैं।

करियर का 24वां WTA सिंगल्स टाइटल

यह सबालेंका के करियर का 24वां WTA सिंगल्स टाइटल है और कुल मिलाकर उनका 30वां खिताब है। इसमें चार ग्रैंड स्लैम सिंगल्स, दो ग्रैंड स्लैम डबल्स और कई WTA 1000 टाइटल शामिल हैं। वह लंबे समय से वर्ल्ड नंबर-1 पर बनी हुई हैं और लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही हैं।

नंबर-1 के रूप में जारी रहेगा दबदबा

सबालेंका अब क्ले सीजन की शुरुआत भी वर्ल्ड नंबर-1 के रूप में करेंगी। वह लगातार लंबे समय से नंबर-1 रैंक पर बनी हुई हैं और उनका प्रदर्शन बता रहा है कि आने वाले टूर्नामेंट में भी वह खिताब की मजबूत दावेदार रहेंगी। मियामी में यह जीत उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जा रही है।