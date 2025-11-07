ब्यूनस आयर्स : लियोनेल मेसी 14 नवंबर को लुआंडा में अंगोला के खिलाफ होने वाले मैत्री मैच में अर्जेंटीना की टीम की अगुवाई करेंगे। मैनेजर लियोनेल स्कालोनी ने गुरुवार को 24 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें तीन नए खिलाड़ी शामिल हैं।
बेनफिका के विंगर जियानलुका प्रेस्टियानी, स्ट्रासबर्ग के फॉरवडर् जोआक्विन पैनिकेली और कोमो के मिडफील्डर मैक्सिमो पेरोन दक्षिण अमेरिकी चैंपियन के लिए चुने गए नए खिलाड़यिों में शामिल हैं। 14 नवंबर को लुआंडा में होने वाला यह मुकाबला आगामी फीफा अंतररष्ट्रीय सत्र में दक्षिण अमेरिकी टीम का एकमात्र मैत्रीपूर्ण मैच होगा। जैसा कि अपेक्षित था, मेसी एक आक्रामक टीम की अगुवाई करेंगे जिसमें लुटारो माटिर्नेज और जूलियन अल्वारेज भी शामिल हैं।
मौजूदा विश्व कप और कोपा अमेरिका चैंपियन गोलकीपर एमिलियानो माटिर्नेज के बिना मैदान में उतरेंगे, जो पिंडली की चोट से उबर रहे हैं। यह मैत्री मैच 2026 फीफा विश्व कप से पहले, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा, स्कोलोनी के लिए इस टीम के साथ प्रयोग करने का आखिरी मौका होगा।
अर्जेंटीना टीम :
गोलकीपर : गेरोनिमो रुल्ली, वाल्टर बेनिटेज।
डिफेंडर : नहुएल मोलिना, जुआन फोयथ, क्रिस्टियन रोमेरो, निकोलस ओटामेंडी, माकरस सेनेसी, निकोलस टैग्लियाफिको, वैलेंटिन बाकर।
मिडफील्डर : एलेक्सिस मैक एलिस्टर, मैक्सिमो पेरोन, रोड्रिगो डी पॉल, एंजो फर्नांडीज, थियागो अल्माडा, जियोवानी लो सेल्सो, निकोलस पाज।
फॉरवर्ड : लियोनेल मेसी, गिउलिआनो शिमोन, जियानलुका प्रेस्टियानी, निकोलस गोंजालेज, लुटारो माटिर्नेज, जोस मैनुअल लोपेज, जूलियन अल्वारेज, जोकिन पैनिचेली।