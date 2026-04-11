स्पोर्ट्स डेस्क : अगस्ता मास्टर्स 2026 में रोरी मैकलरॉय ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए हाफवे स्टेज पर बड़ी बढ़त बना ली है। उन्होंने दूसरे राउंड में 7-अंडर 65 का शानदार स्कोर करते हुए कुल 12-अंडर 132 तक पहुंचकर बाकी खिलाड़ियों को काफी पीछे छोड़ दिया।

मैकलरॉय ने अपने आखिरी सात होल्स में छह बर्डी लगाकर मुकाबले का रुख पूरी तरह बदल दिया। उनकी 6 शॉट की बढ़त मास्टर्स इतिहास में सबसे बड़ी हाफवे लीड में से एक बन गई है, जो उनके शानदार फॉर्म को दर्शाती है। नॉर्दर्न आयरिश खिलाड़ी ने दबाव में बेहतरीन संयम दिखाया। कुछ खराब टी शॉट्स के बावजूद उन्होंने स्मार्ट लेअप और सटीक शॉर्ट गेम से खुद को संभाला और लगातार स्कोर सुधारते रहे।

पैट्रिक रीड और सैम बर्न्स 6-अंडर के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। रीड ने 69 का स्कोर किया, लेकिन आखिरी होल पर बोगी के कारण पिछड़ गए, जबकि बर्न्स ने अंतिम होल्स में बर्डी लगाकर वापसी की। भारतीय खिलाड़ी अक्षय भाटिया का सफर निराशाजनक तरीके से खत्म हुआ। पहले राउंड में 73 के बाद उन्होंने अच्छी शुरुआत की, लेकिन बैक नाइन में तीन डबल बोगी के चलते उनका स्कोर बिगड़ गया और वह कट से चूक गए।

एरॉन राय ने लगातार बोगी के बावजूद कट पार कर लिया और 1-ओवर स्कोर के साथ 32वें स्थान पर रहे। वहीं जस्टिन रोज़, शेन लोरी और टॉमी फ्लीटवुड 5-अंडर के साथ अभी भी रेस में बने हुए हैं, हालांकि वे काफी पीछे हैं। ब्रायसन डीचैम्ब्यू का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा। पहले राउंड में 76 के बाद वह कट लाइन के आसपास थे, लेकिन आखिरी में ट्रिपल बोगी के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए।

दो राउंड बाकी रहते हुए मैकलरॉय खिताब के सबसे बड़े दावेदार बनकर उभरे हैं। उनकी मौजूदा फॉर्म को देखते हुए वह एक और ग्रीन जैकेट जीतने के बेहद करीब नजर आ रहे हैं।

