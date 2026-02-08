बेंगलुरु : युकी भांबरी और धाक्षिणेश्वर सुरेश की जोड़ी ने जबरदस्त जुझारूपन दिखाते हुए मैराथन डबल्स मुकाबला जीतकर भारत को डेविस कप क्वालिफायर्स राउंड-1 में नीदरलैंड्स के खिलाफ 2-1 की बढ़त दिला दी। भारतीय जोड़ी ने डेविड पेल और सैंडर एरेंड्स को तीन घंटे तक चले रोमांचक मुकाबले में 7-6 (0), 3-6, 7-6 (1) से हराया।

कप्तान का दांव पड़ा सही

भारत के कप्तान रोहित राजपाल ने अहम डबल्स मुकाबले के लिए एन. श्रीराम बालाजी की जगह धाक्षिणेश्वर सुरेश को उतारने का फैसला लिया, जो पूरी तरह सही साबित हुआ। 1-1 की बराबरी के बाद दोनों टीमें बढ़त बनाने के लिए बेताब थीं और ऐसे में यह जीत निर्णायक साबित हुई।

पहला सेट: धैर्य और संयम की परीक्षा

पहला सेट बेहद उतार-चढ़ाव भरा रहा। भांबरी की सर्विस पर लगातार दबाव बना, लेकिन भारतीय जोड़ी ने कई ब्रेक पॉइंट बचाते हुए खुद को संभाले रखा। आखिरकार मुकाबला टाईब्रेक में पहुंचा, जहां भांबरी और धाक्षिणेश्वर ने 4-0 की बढ़त बनाते हुए बिना कोई अंक गंवाए सेट अपने नाम कर लिया।

दूसरे सेट में डच जोड़ी की वापसी

दूसरे सेट में नीदरलैंड्स की जोड़ी ने वापसी की। भांबरी की सर्विस में आई कमजोरी का फायदा उठाते हुए एरेंड्स और पेल ने अहम ब्रेक हासिल किया और 6-3 से सेट जीतकर मुकाबला बराबरी पर ला दिया।

निर्णायक सेट: जज्बे की जीत

तीसरा सेट असली जंग बन गया। भारत को कई ब्रेक मौके मिले लेकिन शुरुआत में उन्हें भुना नहीं पाया। मैच का रुख तब बदला जब एरेंड्स ने बाएं हाथ में चोट के चलते मेडिकल टाइमआउट लिया। इसके बाद उनकी सर्विस कमजोर पड़ी और भारतीय जोड़ी ने मौके का फायदा उठाते हुए टाईब्रेक में दबदबा बनाया और मुकाबला जीत लिया।

भारत को मिली अहम बढ़त

इस जीत के साथ भारत ने टाई में 2-1 की बढ़त बना ली। अब रिवर्स सिंगल्स में सुमित नागल का सामना जेस्पर डे जोंग से होगा, जबकि धाक्षिणेश्वर सुरेश की भिड़ंत गाइ डेन आउडेन से तय है।