लखनऊ : IPL 2026 में बुधवार को लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होने वाला मुकाबला एक हाई-इंटेंसिटी मुकाबला होगा, जिसमें स्टार्स का रीयूनियन, इंडिविजुअल मैचअप और अलग-अलग टैक्टिकल अप्रोच होंगे। दोनों टीमों में मजबूत इंटरनेशनल प्लेयर्स और डायनामिक इंडियन टैलेंट होने के कारण, कल का मैच आम इकाना कंडीशंस में काफी करीबी होने की उम्मीद है, जो अक्सर स्पिन और डिसिप्लिन्ड बॉलिंग के लिए फायदेमंद होती हैं।

एक बड़ी स्टोरीलाइन उन खास प्लेयर्स के रीयूनियन के ईद-गिर्द घूमती है, जिन्होंने पहले ड्रेसिंग रूम शेयर किया है। ऋषभ पंत, जो अब लखनऊ सुपर जायंट्स को लीड कर रहे हैं, अपनी पुरानी टीम दिल्ली कैपिटल्स का सामना करेंगे, जबकि केएल राहुल, जो एलएसजी के पुराने खिलाड़ी थे, अब दिल्ली कैपिटल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। इससे मुकाबले में एक इमोशनल पहलू जुड़ जाता है, क्योंकि दोनों प्लेयर्स लीडरशिप की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और एक-दूसरे के गेम प्लान से अच्छी तरह वाकिफ हैं।

एक और मेन थीम एग्रेसिव बैटिंग और स्पिन डॉमिनेंस के बीच की लड़ाई है। निकोलस पूरन से बीच के ओवरों में अपने अटैकिंग स्ट्रोक प्ले से एलएसजी के लिए अहम रोल निभाने की उम्मीद है। दिल्ली कैपिटल्स अपने मुख्य स्पिनर कुलदीप यादव के साथ मुकाबला करेगी, जिनकी वैरिएशन और विकेट लेने की काबिलियत उस पिच पर अहम साबित हो सकती है, जो आमतौर पर धीमे गेंदबाजों को मदद देती है।

लखनऊ एक टॉप-हैवी टीम लगती है, जिसके ऊपरी ऑडर्र में काफी फायरपावर है। मिचेल मार्श, एडेन माकर्रम, पंत और पूरन का कॉम्बिनेशन धमाकेदार पोटेंशियल देता है। अनुभवी पेसर मोहम्मद शमी और एनरिक नोर्त्जे को शामिल करने से उनका बॉलिंग अटैक मजबूत हुआ है, जो पेस, एक्यूरेसी और डेथ ओवर में एक्सपटर् हैं। दूसरी ओर, दिल्ली टॉप और मिडिल ऑडर्र दोनों में डेप्थ के साथ ज्यादा बैलेंस्ड बैटिंग यूनिट देती है। नीतीश राणा, ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर स्टेबिलिटी और फिनिशिंग स्ट्रेंथ देते हैं, जो टॉप पर केएल राहुल की कंसिस्टेंसी को पूरा करते हैं।

अक्षर पटेल के ऑलराउंड योगदान से बैटिंग और बॉलिंग दोनों डिपाटर्मेंट में उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच धीमी होने की उम्मीद है, जिसमें कम से मीडियम बाउंस और स्पिनरों को मदद मिलेगी, खासकर बीच के ओवरों में। इस जगह पर पहली इनिंग का एवरेज स्कोर आमतौर पर 170-175 के आसपास रहता है, जो दिखाता है कि स्कोरिंग कंडीशन ठीक-ठाक रहेगी।

दूसरी इनिंग में ओस का रोल हो सकता है, जिससे चेज करना आसान हो जाएगा। इसलिए, टॉस जीतने वाली टीमों के पहले बॉलिंग करने का ऑप्शन चुनने की उम्मीद है। पेसर्स को कटर और स्लोअर डिलीवरी जैसे वेरिएशन पर डिपेंड रहना होगा, जबकि स्पिनर्स ग्रिप और टर्न लेने की कोशिश करेंगे। पूरन और कुलदीप के बीच मुकाबला एक डिफाइनिंग मैचअप के तौर पर सामने आता है। स्पिन के खिलाफ पूरन के एग्रेसिव इंटेंट को कुलदीप के कंट्रोल और पेस और ट्रैजेक्टरी बदलने की एबिलिटी से टेस्ट किया जाएगा।

एक और महत्वपूर्ण लड़ाई एलएसजी के पेस अटैक, खासकर शमी और नॉटर्जे के न्यू-बॉल स्पेल के खिलाफ केएल राहुल का एंकरिंग रोल होगा। बॉलिंग डिपाटर्मेंट में, दिल्ली एलएसजी के पावरफुल टॉप ऑडर्र को रोकने के लिए डिसिप्लिन्ड स्पिन और अपने सीमर्स के सपोर्ट पर डिपेंड करेगी। इसके उलट, एलएसजी के बॉलर्स जल्दी स्ट्राइक करने और दिल्ली के मिडिल ऑडर्र को रिदम में आने से रोकने की कोशिश करेंगे।

दोनों टीमों के बीच हाल के मुकाबले काफी कड़े रहे हैं, जिसमें दिल्ली को पिछली मुलाकातों में थोड़ी बढ़त मिली थी। हालांकि मौजूदा टीम की बनावट और फॉर्म से लगता है कि मुकाबला ज्यादा बराबरी का होगा, जिसमें घरेलू मैदान का फायदा लखनऊ सुपर जायंट्स के पक्ष में हो सकता है। घरेलू हालात, पिच के बर्ताव और दोनों टीमों के बैलेंस को देखते हुए, लखनऊ को थोड़ा फायदा है। उनका मजबूत टॉप ऑडर्र और बेहतर पेस अटैक उन्हें बढ़त देता है, खासकर जानी-पहचानी कंडीशन में। दिल्ली एक मजबूत विरोधी बनी हुई है, लेकिन LSG को हराने के लिए उन्हें सभी डिपाटर्मेंट में मिलकर अच्छा प्रदर्शन करना होगा।

टीमें :

लखनऊ सुपर जायंट्स : एडेन मार्कराम, मिशेल मार्श, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), अब्दुल समद, आयुष बदोनी, शाहबाज अहमद, दिग्वेश सिंह राठी, अवेश खान, एनरिक नॉर्टजे, प्रिंस यादव, मोहसिन खान, अक्षत रघुवंशी, मोहम्मद शमी, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, जोश इंग्लिस, हिम्मत सिंह, मुकुल चौधरी, अर्शिन कुलकर्णी, नमन तिवारी, अर्जुन सचिन तेंदुलकर, मणिमारन सिद्धार्थ, मयंक प्रभु यादव, आकाश महाराज सिंह

दिल्ली कैपिटल्स : केएल राहुल (विकेटकीपर), पृथ्वी शॉ, अभिषेक पोरेल, अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, डेविड मिलर, विप्रज निगम, दुशमंथा चमीरा, काइल जैमीसन, टी नटराजन, लुंगी एनगिडी, मुकेश कुमार, कुलदीप यादव, नितीश राणा, करुण नायर, पथुम निसांका, साहिल पारख, समीर रिजवी, माधव तिवारी, औकिब नबी डार, त्रिपुराना विजय, अजय जादव मंडल