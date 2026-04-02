स्पोर्ट्स डेस्क : Lucknow Super Giants (LSG) की दिल्ली कैपिटल्स (DC) के हाथों IPL 2026 में शुरुआती हार के बाद टीम के मालिक संजीव गोयनका को कप्तान ऋषभ पंत और कोचिंग स्टाफ के साथ चर्चा करते देखा गया। मुकाबले में DC ने 6 विकेट से जीत हासिल की, जबकि LSG के गेंदबाजों ने नई गेंद के साथ दबाव बनाया, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स और समीर रिज़वी की पार्टनरशिप नहीं टूट सकी।

LSG की बल्लेबाजी फिसली

LSG ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की। मिशेल मार्श और अब्दुल समद ने 30-30 रन बनाए, लेकिन टीम का अन्य हिस्सा निराशाजनक रहा। लुंगी नग़िदी और टी नटराजन ने तीन-तीन विकेट लिए, और LSG केवल 18.4 ओवर में 141 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह DC के लिए चेज़ का लक्ष्य 142 रन था।

LSG owner Sanjiv Goenka and Rishabh Pant after the match! 👀 pic.twitter.com/a0FybhxrTh — MUFFI KAPADIA (@muffikapadia) April 2, 2025

Rizvi-Stubbs की रिकॉर्ड बचाव की पार्टनरशिप

रन चेज़ में DC की शुरुआत भी खराब रही। कप्तान अक्षर पटेल और राहुल गोल्डन डक पर आउट हुए। पथुम निसांका आईपीएल डेब्यू पर सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए और नितीश राणा ने 15 रन बनाए। पांचवें ओवर में DC 26/4 पर दबाव में थी।

लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स ने धैर्य बनाए रखा और समीर रिज़वी को खुलकर खेलने का मौका दिया। 14वें ओवर में रिज़वी ने 38 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों ने मिलकर 119 रनों की साझेदारी की, जो DC के लिए पांचवीं विकेट या उससे नीचे की सबसे बड़ी साझेदारी है और IPL इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी बनी, जब टीम ने चार विकेट सिर्फ 30 रन पर खो दिए हों।

पंत ने हार पर जताई निराशा

हार के बाद ऋषभ पंत ने माना कि टीम के पास पर्याप्त रन नहीं थे जिससे DC पर दबाव बनाया जा सके। उन्होंने कहा, 'नई गेंद से मदद थी, लेकिन 140 रन पर विपक्ष पर दबाव नहीं डाल सकते। 20 अतिरिक्त रन भी नुकसान कर गए। ऐसी पिच पर आप ज्यादा कोशिश कर रहे हैं और कोशिश में उन्हें 140 के नीचे रोकना मुश्किल हो गया।'

संजीव गोयनका की प्रतिक्रिया

LSG के मालिक संजीव गोयनका मैदान पर टीम को सपोर्ट करते दिखे और मैच के बाद पंत और कोचिंग स्टाफ के साथ बातचीत की। उन्होंने खिलाड़ियों और स्टाफ को प्रोत्साहित किया, जबकि हार के बावजूद टीम की रणनीति और प्रदर्शन पर चर्चा हुई।

LSG का अगला मैच

LSG का अगला मुकाबला Sunrisers Hyderabad (SRH) के खिलाफ 5 अप्रैल को होगा। टीम इस मैच में सुधार और जीत के लिए रणनीति बनाएगी और चोटिल खिलाड़ियों की वापसी को लेकर भी इंतजार रहेगा।