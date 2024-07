खेल डैस्क : लंका प्रीमियर लीग के तहत दांबुला सिक्सर्स के खिलाफ खेले गए रोचक मुकाबले में जाफना किंग्स को आखिरी गेंद पर जीत मिली। पल्लीकेल के मैदान पर दांबुला सिक्सर्स ने पहले खेलते हुए कुसल परेरा के शतक की मदद से 191 रन बनाए थे। जवाब में खेलने उतरी जाफना किंग्स को मध्यक्रम में अविष्का फर्नांडो और कप्तान चरित्र असलांका ने सहारा दिया। अंत में फेबियन ऐलन ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर अपनी टीम को 4 विकेट से जीत दिला दी।

💯 WELCOME TO THE KUSAL SHOW 💯



Kusal Perera hits a stunning ⿡⿠⿠, dominating the field with his brilliant performance! 🏏🌟 What an innings! #LPL2024 pic.twitter.com/OU0EGKG8L2