स्पोर्ट्स डेस्क : फुटबॉल के बादशाह लियोनेल मेसी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और महानता कभी फीकी नहीं पड़ती। सिनसिनाटी में खेले गए ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस सेमीफाइनल में इंटर मियामी की 4-0 की धमाकेदार जीत के साथ मेसी ने अपने करियर का एक और ऐतिहासिक मुकाम छू लिया जिसमें 1300 गोल (गोल + असिस्ट) शामिल हैं। क्लब और देश के लिए कुल मिलाकर 896 गोल और 404 असिस्ट के साथ मेसी ने अपने करियर को नए ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। यह उपलब्धि उन्हें आधुनिक फुटबॉल के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान देती है।

MLS कप फाइनल की ओर इंटर मियामी की सबसे बड़ी जीत

इंटर मियामी ने FC सिनसिनाटी को हराकर पहली बार MLS कप ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल में कदम रखा। मैच की शुरुआत से ही मियामी ने आक्रामक खेल दिखाया और पजेशन पर नियंत्रण बनाए रखा। 19वें मिनट में मिला पहला गोल टीम में जोश भरने वाला साबित हुआ। माटेओ सिल्वेटी के बेहतरीन क्रॉस को मेसी ने शानदार फिनिश में बदल दिया और मियामी को बढ़त दिला दी।

मेसी का जादुई टच: गोल भी, तीन असिस्ट भी

फुटबॉल के मास्टर प्लेमेकर मेसी ने इस मैच में सिर्फ गोल ही नहीं किया, बल्कि तीन असिस्ट देकर पूरे खेल की दिशा बदल दी। मेसी का पहला असिस्ट तादेओ अलेंदे को मिला, जिसने शानदार फ़िनिश के साथ गोल किया। 57वें मिनट में मियामी के दूसरे गोल का निर्माण भी मेसी ने ही किया, सिल्वेटी के कर्लिंग शॉट पर निर्णायक पास देकर। उसके बाद 62वें और 74वें मिनट में अलेंदे ने दो और गोल दागे, दोनों पर मेसी के ही असिस्ट थे। मेसी की पासिंग, पोज़िशनिंग और क्रिएटिव विजन ने सिनसिनाटी की डिफेंस को बुरी तरह तोड़ दिया और मियामी को मैच पर पूरी तरह हावी रहने दिया।

सिनसिनाटी की कोशिशें नाकाम, मियामी का दबदबा बरकरार

पहले हाफ में सिनसिनाटी की ओर से इवांडर और केविन डेन्की ने कुछ मौके बनाए, लेकिन वे बराबरी करने में असफल रहे। दूसरे हाफ में इंटर मियामी का खेल लगातार मजबूत होता गया और सिनसिनाटी के पास वापसी का कोई मौका नहीं बचा। मियामी का 51% पजेशन और लगातार हाई-टेम्पो फुटबॉल उनकी बढ़त की कहानी बताने के लिए काफी था।

मेसी के आंकड़े बोले, 28 मैच में 48 गोल योगदान

यह सीजन मेसी के लिए अब तक शानदार रहा है।

28 मैच – 29 गोल + 19 असिस्ट

2023 में इंटर मियामी जॉइन करने के बाद

53 मैच – 50 गोल + 35 असिस्ट

इन आंकड़ों से साफ है कि मेसी का प्रभाव सिर्फ गोल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह पूरी टीम के खेल को एक नए स्तर पर ले जाते हैं।

फाइनल में न्यूयॉर्क FC से भिड़ंत

इंटर मियामी अब 29 नवंबर को न्यूयॉर्क FC के खिलाफ ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस टाइटल के लिए उतरेगी। मेसी की वर्तमान लय को देखते हुए टीम को बड़े फाइनल में मजबूत दावेदार माना जा रहा है।

1300 गोल योगदान, फुटबॉल के अमर अध्याय का नया पन्ना

अपने नाम 1300 गोल योगदान के साथ मेसी ने यह साफ कर दिया है कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। जोश, जुनून और खेल की समझ इन तीनों के मिश्रण से मेसी आज भी दुनिया के सबसे प्रभावशाली फुटबॉलर हैं। आगे आने वाले सीजन में उनसे और भी रिकॉर्ड टूटते देखने की उम्मीद है।

