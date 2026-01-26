मैड्रिड : लामिन यामल के शानदार गोल की बदौलत बार्सिलोना ने स्पेनिश लीग फुटबॉल टूर्नामेंट ला लिगा में एक बार फिर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। बार्सिलोना ने रविवार को तालिका में सबसे निचले पायदान पर मौजूद ओविएडो को 3-0 से करारी शिकस्त दी।

यामल का दर्शनीय गोल बना मैच का आकर्षण

मैच का सबसे खूबसूरत पल 73वें मिनट में देखने को मिला, जब लामिन यामल ने पेनल्टी स्पॉट के पास से शानदार बाइसाइकिल किक लगाकर गोल दागा। डैनी ओल्मो के सटीक क्रॉस पर यामल ने अपने बाएं पैर से गेंद को गोलपोस्ट के कोने में पहुंचाया। यह इस सत्र में ला लिगा में यामल का आठवां गोल रहा।

दूसरे हाफ में ओल्मो और राफिन्हा का कमाल

पहले हाफ के बाद बार्सिलोना ने आक्रामक खेल दिखाया। दूसरे हाफ में डैनी ओल्मो और राफिन्हा ने ओविएडो की रक्षापंक्ति की गलतियों का पूरा फायदा उठाते हुए एक-एक गोल दागकर टीम की जीत सुनिश्चित कर दी।

अंक तालिका में बार्सिलोना शीर्ष पर

इस जीत के साथ बार्सिलोना के 21 मैचों में 52 अंक हो गए और उसने फिर से लीग में पहला स्थान हासिल कर लिया। रियाल मैड्रिड इतने ही मैचों में 51 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गया है।

एटलेटिको मैड्रिड की भी दमदार जीत

एक अन्य मुकाबले में एटलेटिको मैड्रिड ने मालोर्का को 3-0 से हराकर लीग में तीसरा स्थान हासिल किया। यह इस साल खेले गए छह मैचों में पहला मौका था जब एटलेटिको ने एक से अधिक गोल किए। एटलेटिको के अब 21 मैचों में 44 अंक हो गए हैं।