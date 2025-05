खेल डैस्क : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बल्लेबाजी कोच दिनेश कार्तिक ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ जीत के बाद स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की प्रशंसा की। कार्तिक ने कहा कि 18 साल तक लगातार शानदार प्रदर्शन करना आसान नहीं है और आईपीएल में ऐसी निरंतरता के लिए मजबूत इच्छाशक्ति जरूरी है। कार्तिक का यह बयान उस वाक्ये के बाद आया है जिसमें सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोज वायरल हैं जिसमें वह कोहली को कुछ बोलते नजर आ रहे हैं तो वहीं, विराट उनकी बात नकारते हुए दिख रहे हैं।



कोहली ने एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2025 के 42वें मैच में 42 गेंदों पर 70 रन बनाए थे और आरसीबी को 206 रनों के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया था। कोहली शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने उन्हें आउट कर दिया। आरसीबी द्वारा एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो में कार्तिक ने कोहली की 18 साल की आईपीएल यात्रा में उनकी असाधारण निरंतरता की सराहना की। कार्तिक ने यह भी बताया कि कोहली ने स्वीकार किया कि बेंगलुरु में शुरुआती मैचों के बाद वह बेहतर फैसले ले सकते थे।

“𝘐𝘵’𝘴 𝘰𝘯𝘦 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘰 𝘱𝘭𝘢𝘺 𝘐𝘗𝘓 𝘧𝘰𝘳 18 𝘺𝘦𝘢𝘳𝘴, 𝘪𝘵’𝘴 𝘢 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘵 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘰 𝘣𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘯𝘵 𝘧𝘰𝘳 18 𝘺𝘦𝘢𝘳𝘴, 𝘪𝘵 𝘵𝘦𝘭𝘭𝘴 𝘺𝘰𝘶 𝘢 𝘭𝘰𝘵 𝘢𝘣𝘰𝘶𝘵 𝘝𝘪𝘳𝘢𝘵.”👌



Dinesh Karthik is in awe of Virat’s cricketing brain,… pic.twitter.com/ImxYmPUcvM